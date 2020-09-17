Олександр Юрченко, фото: соціальні мережі

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Корупція у Верховній Раді призвела до проведення стосовно нардепа Олександра Юрченка розслідування, пов’язаного з підозрою у вимаганні хабара.

Під час цього розслідування було встановлено, що 25 листопада 2009 року в журналі реєстрації злочинів Голосіївського райуправління МВС було зафіксовано затримання Юрченка Олександра Миколайовича, 1988 року народження. Про це у своєму Фейсбуці повідомив журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, вказаного громадянина затримали за крадіжку чотирьох пляшок пива «Старопрамен» в столичному магазині «Каштан».

Бутосов зазначає, що 4 грудня 2009 року по цій справі була виписана відмова в порушенні кримінальної справи, відмовний матеріал № 8908.

На цей момент сам відмовний матеріал з якихось причин знищений. Однак наявність слідів реєстрації злочину робить необхідним службову перевірку, — зазначив Бутосов.

Водночас батьки Юрченка заявили журналістові Telegram-каналу PavlovskyNEWS, що такого не було в біографії їхнього сина, проте визнали, що чоловік з міліцейського фото дійсно на нього схожий.

Зазначається, що детективи НАБУ та САП наразі намагаються вручити Юрченку підозру у справі про хабарництво. Правоохоронці вважали, що Юрченко перебуває в будинку своїх батьків. Проте після того, як з прокурорами зв’язався адвокат Юрченка, вони залишили будинок батьків нардепа.

Нагадаємо, кілька днів тому НАБУ опублікувало відео, на якому показано передачу хабара Юрченку та його спільникам.