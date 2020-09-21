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Ракурс
ДТП. Фото: Sud.ua

Легковушка с тремя детьми не разминулась с грузовиком на Хмельниччине — есть пострадавшие (ФОТО)

21 сен 2020, 13:10
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ДТП в Хмельницкой области, в результате которого пострадали семь человек, расследуют правоохранители. В Волочисском районе Хмельниччины легковой автомобиль столкнулся с грузовиком — пострадали четверо взрослых и трое детей.

Инцидент произошел в воскресенье вечером. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Сообщается, что авария произошла в селе Бокиевка Волочисского района Хмельницкой области. Не поделили дорогу легковой автомобиль Ford Galaxy и грузовик MAN TGX 24.440 с полуприцепом.

ДТП на Хмельниччине. Фото: НацполицияВо время ДТП травмировалась 32-летняя женщина, водитель легковушки и шесть пассажиров. Среди травмированных оказались трое малолетних детей. Водитель грузовика в результате столкновения не пострадал. Всем детям была оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не понадобилась.

ДТП на Хмельниччине. Фото: НацполицияСейчас полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».


Статья предусматривает наказание в виде штрафа от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет. Также возможен арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Напомним, ранее мы сообщали, что ДТП в Запорожье унесло жизни трех граждан Марокко, еще трех иностранцев госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Источник: Ракурс


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