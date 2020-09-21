Рейтинг Зеленского падает, поддержка Порошенко растет — опрос

https://racurs.ua/n144100-reyting-zelenskogo-padaet-podderjka-poroshenko-rastet-opros.html

Ракурс

Рейтинг Владимира Зеленского продолжает снижаться, в то время как показатели поддержки экс-президента Петра Порошенко, наоборот, растут.

Таковы данные исследования электоральных настроений населения обнародовали в Киевском международном институте социологии по результатам опроса, проведенного 12−16 сентября.

Если бы выборы президента Украины проходили в середине сентября, то голоса между кандидатами распределились следующим образом:

22,2% — за Владимира Зеленского;

13,2% — за Петра Порошенко;

9,3% — за Юрия Бойко;

6,8% — за Юлию Тимошенко;

4,8% — за Игоря Смешко;

4,2% — за Олега Ляшко;

3,4% — за Анатолия Гриценко;

1,6% — за Александра Вилкула.

Отметим, что 13,1% респондентов не определились, за кого голосовать, а 11,7% сказали, что не будут участвовать в волеизъявлении.

Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (социологи указывают, что эти данные наиболее приближаются к возможным результатам выборов), то получим такие результаты:

31,8% отдали голоса за Зеленского;

18,9% — за Петра Порошенко;

13,3% — за Юрия Бойко;

9,8% — за Юлию Тимошенко;

6,8% — за Игоря Смешко;

6% — за Олега Ляшко;

4,9% — за Анатолия Гриценко;

2,3% — за Александра Вилкула.

Напомним, опрос проводился с 12 по 16 сентября методом телефонного интервью с использованием компьютера. Всего было опрошено 2 тыс. украинцев. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Ранее «Ракурс» сообщал, что антирейтинг Владимира Зеленского побил новый рекорд — деятельностью президента Украины недовольны 57% респондентов, участвовавших в опросе общественного мнения, проведенного 3−6 сентября соцгруппой «Рейтинг».