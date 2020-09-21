Рейтинг Зеленского падает, поддержка Порошенко растет — опросhttps://racurs.ua/n144100-reyting-zelenskogo-padaet-podderjka-poroshenko-rastet-opros.htmlРакурс
Рейтинг Владимира Зеленского продолжает снижаться, в то время как показатели поддержки экс-президента Петра Порошенко, наоборот, растут.
Таковы данные исследования электоральных настроений населения обнародовали в Киевском международном институте социологии по результатам опроса, проведенного 12−16 сентября.
Если бы выборы президента Украины проходили в середине сентября, то голоса между кандидатами распределились следующим образом:
22,2% — за Владимира Зеленского;
13,2% — за Петра Порошенко;
9,3% — за Юрия Бойко;
6,8% — за Юлию Тимошенко;
4,8% — за Игоря Смешко;
4,2% — за Олега Ляшко;
3,4% — за Анатолия Гриценко;
1,6% — за Александра Вилкула.
Отметим, что 13,1% респондентов не определились, за кого голосовать, а 11,7% сказали, что не будут участвовать в волеизъявлении.
Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (социологи указывают, что эти данные наиболее приближаются к возможным результатам выборов), то получим такие результаты:
31,8% отдали голоса за Зеленского;
18,9% — за Петра Порошенко;
13,3% — за Юрия Бойко;
9,8% — за Юлию Тимошенко;
6,8% — за Игоря Смешко;
6% — за Олега Ляшко;
4,9% — за Анатолия Гриценко;
2,3% — за Александра Вилкула.
Напомним, опрос проводился с 12 по 16 сентября методом телефонного интервью с использованием компьютера. Всего было опрошено 2 тыс. украинцев. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.
Ранее «Ракурс» сообщал, что антирейтинг Владимира Зеленского побил новый рекорд — деятельностью президента Украины недовольны 57% респондентов, участвовавших в опросе общественного мнения, проведенного 3−6 сентября соцгруппой «Рейтинг».