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Рейтинг Зеленского падает, поддержка Порошенко растет — опрос

Рейтинг Зеленского падает, поддержка Порошенко растет — опрос

21 сен 2020, 13:04
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Рейтинг Владимира Зеленского продолжает снижаться, в то время как показатели поддержки экс-президента Петра Порошенко, наоборот, растут.

Таковы данные исследования электоральных настроений населения обнародовали в Киевском международном институте социологии по результатам опроса, проведенного 12−16 сентября.

Если бы выборы президента Украины проходили в середине сентября, то голоса между кандидатами распределились следующим образом:

  • 22,2% — за Владимира Зеленского;

  • 13,2% — за Петра Порошенко;

  • 9,3% — за Юрия Бойко;

  • 6,8% — за Юлию Тимошенко;

  • 4,8% — за Игоря Смешко;

  • 4,2% — за Олега Ляшко;

  • 3,4% — за Анатолия Гриценко;

  • 1,6% — за Александра Вилкула.

Отметим, что 13,1% респондентов не определились, за кого голосовать, а 11,7% сказали, что не будут участвовать в волеизъявлении.

Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (социологи указывают, что эти данные наиболее приближаются к возможным результатам выборов), то получим такие результаты:

  • 31,8% отдали голоса за Зеленского;

  • 18,9% — за Петра Порошенко;

  • 13,3% — за Юрия Бойко;

  • 9,8% — за Юлию Тимошенко;

  • 6,8% — за Игоря Смешко;

  • 6% — за Олега Ляшко;

  • 4,9% — за Анатолия Гриценко;

  • 2,3% — за Александра Вилкула.


Напомним, опрос проводился с 12 по 16 сентября методом телефонного интервью с использованием компьютера. Всего было опрошено 2 тыс. украинцев. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Ранее «Ракурс» сообщал, что антирейтинг Владимира Зеленского побил новый рекорд — деятельностью президента Украины недовольны 57% респондентов, участвовавших в опросе общественного мнения, проведенного 3−6 сентября соцгруппой «Рейтинг».

Источник: Ракурс


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