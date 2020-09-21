Рейтинг Зеленського знизився, підтримка Порошенка зростає — опитуванняhttps://racurs.ua/ua/n144100-reytyng-zelenskogo-znyzyvsya-pidtrymka-poroshenka-zrostaie-opytuvannya.htmlРакурс
Рейтинг Володимира Зеленського продовжує знижуватися, в той час як показники підтримки екс-президента Петра Порошенка, навпаки, зростають.
Такі дані дослідження електоральних настроїв населення оприлюднили у Київському міжнародному інституті соціології за результатами опитування, проведеного 12−16 вересня.
Якби вибори президента України відбувалися в середині вересня, то голоси між кандидатами розподілилися наступним чином:
22,2% — за Володимира Зеленського;
13,2% — за Петра Порошенка;
9,3% — за Юрія Бойка;
6,8% — за Юлію Тимошенко;
4,8% — за Ігоря Смешка;
4,2% — за Олега Ляшка;
3,4% — за Анатолія Гриценка;
1,6% — за Олександра Вілкула.
Зауважимо, що 13,1% респондентів не визначилися, за кого голосувати, а 11,7% сказали, що не братимуть участь у волевиявленні.
Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився (соціологи наголошують, що ці дані є найближчими до можливих результатів виборів), то отримаємо наступні результати:
31,8% віддали перевагу Зеленському;
18,9% — Петру Порошенку;
13,3% — Юрію Бойку;
9,8% — Юлії Тимошенко;
6,8% — Ігорю Смешку;
6% — Олегу Ляшку;
4,9% — Анатолію Гриценку;
2,3% — Олександру Вілкулу.
Нагадаємо, опитування проводилося з 12 до 16 вересня методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера. Загалом було опитано 2 тис. українців. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.
Нещодавно «Ракурс» повідомляв, що антирейтинг Володимира Зеленського побив новий рекорд — діяльністю президента України не вдоволені 57% респондентів, які брали участь в опитуванні громадської думки, проведеної 3−6 вересня соцгрупою «Рейтинг».