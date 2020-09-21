Рейтинг Зеленського знизився, підтримка Порошенка зростає — опитування

https://racurs.ua/ua/n144100-reytyng-zelenskogo-znyzyvsya-pidtrymka-poroshenka-zrostaie-opytuvannya.html

Ракурс

Рейтинг Володимира Зеленського продовжує знижуватися, в той час як показники підтримки екс-президента Петра Порошенка, навпаки, зростають.

Такі дані дослідження електоральних настроїв населення оприлюднили у Київському міжнародному інституті соціології за результатами опитування, проведеного 12−16 вересня.

Якби вибори президента України відбувалися в середині вересня, то голоси між кандидатами розподілилися наступним чином:

22,2% — за Володимира Зеленського;

13,2% — за Петра Порошенка;

9,3% — за Юрія Бойка;

6,8% — за Юлію Тимошенко;

4,8% — за Ігоря Смешка;

4,2% — за Олега Ляшка;

3,4% — за Анатолія Гриценка;

1,6% — за Олександра Вілкула.

Зауважимо, що 13,1% респондентів не визначилися, за кого голосувати, а 11,7% сказали, що не братимуть участь у волевиявленні.

Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився (соціологи наголошують, що ці дані є найближчими до можливих результатів виборів), то отримаємо наступні результати:

31,8% віддали перевагу Зеленському;

18,9% — Петру Порошенку;

13,3% — Юрію Бойку;

9,8% — Юлії Тимошенко;

6,8% — Ігорю Смешку;

6% — Олегу Ляшку;

4,9% — Анатолію Гриценку;

2,3% — Олександру Вілкулу.

Нагадаємо, опитування проводилося з 12 до 16 вересня методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера. Загалом було опитано 2 тис. українців. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Нещодавно «Ракурс» повідомляв, що антирейтинг Володимира Зеленського побив новий рекорд — діяльністю президента України не вдоволені 57% респондентів, які брали участь в опитуванні громадської думки, проведеної 3−6 вересня соцгрупою «Рейтинг».