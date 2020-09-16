Богдан намалював «слугам» 10% рейтингу на місцевих виборах, фото — UAnews

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Ракурс

Андрій Богдан, екс-глава Офісу президента, спрогнозував результати місцевих виборів 2020 року.

Колишній топ-чиновник вважає, що 25 жовтня партія влади набере по країні не більше 10%.

Це для ілюстрації слова «ідіоти», — прокоментував своє припущення Богдан, який нині жорстко опонує президенту та партії влади.

Він відзначив, що рейтинг президента впав до рівня меншого, ніж у першому турі виборів 2019 року — менше 30%. При цьому опитування проводилось 6−9 вересня, тобто в ньому не враховано скандали навколо нардепа Олександра Юрченка та «вагнерівців».

Богдан вважає, що більше половини українців планують на місцевих виборах голосувати за місцеві партії і середній рейтинг «Слуги народу» по Україні точно буде меншим 15%.

Партія влади, на його думку, втратить голоси і від перетоків до місцевих партій, і від того, що молодь до 30 років на місцеві вибори не прийде, а також від того, що рейтинг партії на національному рівні треба рахувати не від рейтингу Зеленського, а від рейтингу «Слуги народу» на загальнодержавному рівні.

Мій прогноз на день виборів — менше 10% по країні! А у вересні-грудні 2019 року були моменти коли у президента в першому турі був рейтинг 75%, а партія «Слуга народу» отримувала 65%, — констатував Богдан.

Екс-глава ОП останнім часом жорстко опонує владі. У нього згоріли дві автівки, а після розмови із журналістом Гордоном Богдан отримав виклик в ДБР.

Місцеві вибори відбудуться 25 жовтня.