Богдан написал «слугам» 10% рейтинга на местных выборах, фото — UAnews

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Ракурс

Андрей Богдан, экс-глава Офиса президента, спрогнозировал результаты местных выборов 2020 года.

Бывший топ-чиновник считает, что 25 октября партия власти наберет по стране не более 10%.

Это для иллюстрации слова «идиоты», — прокомментировал свое предположение Богдан, который сейчас жестко оппонирует президенту и партии власти.

Он отметил, что рейтинг президента упал до уровня меньшего, чем в первом туре выборов 2019 года — менее 30%. При этом опрос проводился 6−9 сентября, то есть в нем не учтены скандалы вокруг нардепа Александра Юрченко и «вагнеровцев».

Богдан считает, что более половины украинцев планируют на местных выборах голосовать за местные партии и средний рейтинг «Слуги народа» по Украине точно будет меньше 15%.

Партия власти, по его мнению, будет терять голоса и из-за перетоков к местным партиям, и от того, что молодежь до 30 лет на местные выборы не придет, а также из-за того, что рейтинг партии на национальном уровне надо считать не от рейтинга Зеленского, а от рейтинга «Слуги народа» на общегосударственном уровне.

Мой прогноз на день выборов — менее 10% по стране! А в сентябре-декабре 2019 года были моменты, когда у президента в первом туре был рейтинг 75%, а партия «Слуга народа» получала 65%, — констатировал Богдан.

Экс-глава ОП в последнее время жестко оппонирует власти. У него сгорели два автомобиля, а после разговора с журналистом Гордоном Богдан получил вызов в ГБР.

Местные выборы состоятся 25 октября.