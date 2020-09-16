ЕСПЧ получил заявление от Андрея Антоненко. Фото: liga.net

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Андрей Антоненко, подозреваемый в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета, обратился в Европейский суд по правам человека.

ЕСПЧ уже принял заявление Антоненко против Украины. Юристы разъяснили основные тезисы этого заявления. В частности, отмечается, что Антоненко был фактически задержан 12 декабря 2019 года не позднее 15.10, однако время задержания было задокументировано как 23.05. При этом задержание проводилось со ссылкой на постановление следственного судьи, провозглашенное в 18.40. Об этом сообщает «юридическая компания «Сенс Украина».

Юристы, которые защищают Антоненко, отмечают, что сообщение о подозрении не было обоснованным и основано «исключительно на схожести в манере шествия с предполагаемым преступником на видео». Кроме того, в иске отмечается, что высказывания президента Владимира Зеленского и председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова «имели чисто пропагандистский характер» и могли повлиять на избрание меры пресечения Антоненко.

Также в заявлении говорится, что за время содержания Антоненко под стражей фактически никаких следственных действий, направленных на получение истины, так и не провели. Отмечается, что ходатайство об изменении меры пресечения от 22 января 2020 года и 6 мая 2020 года судьи не рассмотрели по существу.

Напомним, 25 августа суд продлил меры пресечения подозреваемым в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь.