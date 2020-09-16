ЄСПЛ отримав заяву від Андрія Антоненка. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n143886-sprava-sheremeta-ievropeyskyy-sud-z-prav-ludyny-otrymav-zayavu-vid-antonenka-dokument.html

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Андрій Антоненко, підозрюваний у вбивстві українського журналіста Павла Шеремета, подав заяву до Європейського суду з прав людини.

ЄСПЛ вже прийняв заяву Антоненка проти України. Юристи роз’яснили основні тези цієї заяви. Зокрема, зазначається, що Антоненко був затриманий фактично 12 грудня 2019 року не пізніше 15.10, проте час затримання був задокументований як 23.05. При цьому затримання проводилося з посиланням на ухвалу слідчого судді, проголошену о 18.40. Про це повідомляє «юридична компанія «Сенс Україна».

Юристи, які захищають Антоненка, зазначають, що повідомлення про підозру не було обґрунтованим й базувалося «винятково на схожості в манері ходи з передбачуваним злочинцем на відео». Крім того у позові зазначається, що висловлювання президента Володимира Зеленського та голови Верховної Ради Дмитра Разумкова «мали суто пропагандистський характер» й могли вплинути на обрання запобіжного заходу Антоненку.

Також у заяві йдеться, що за час тримання Антоненка під вартою фактично жодних слідчих дій, спрямованих на отримання істини, так і не провели. Зазначається, що клопотання про зміну запобіжного заходу від 22 січня 2020 року та 6 травня 2020 року судді не розглянули по суті.

Нагадаємо, 25 серпня суд подовжив запобіжні заходи підозрюваним у вбивстві українського журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку, Юлії Кузьменко та Яні Дугарь.