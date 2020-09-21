Коронавірус у Києві. Фото: Pixabay

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Ракурс

Коронавірус у Києві набрав обертів. За минулу добу захворювання підтвердили у 275 осіб, зокрема у 16 ​​дітей та вісьмох медиків. Всього підтверджено 19 тис. 758 випадків інфікування у Києві. Наразі в столиці 13 тис. 572 активних хворих.

Двоє пацієнтів за добу померли, всього від початку пандемії у Києві від хвороби померли 318 киян. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі.

За добу у Києві захворіли:

139 жінок у віці від 18 до 93 років;

120 чоловіків у віці від 18 до 83 років;

10 дівчаток від трьох до 16 років та шестеро хлопчиків від п’яти до 17 років.

До лікарень за добу госпіталізували 36 пацієнтів, решта хворих перебуває на самоізоляції під контролем лікарів. Найбільшу кількість випадків захворювання виявили за минулу добу у таких районах:

Дарницькому районі — 74;

Деснянському районі — 36;

Дніпровському районі — 35.

Одужали за минулу добу 9 людей. Усього коронавірус змогли подолати 5 тис. 868 мешканців столиці. У стаціонарах столичних лікарень опинилися 1 тис. 10 хворих на коронавірус — із них 30 дітей. У важкому стані перебувають 189 пацієнтів, ще 293 отримують кисневу підтримку. Під апаратами ШВЛ опинилися 22 інфікованих.





Мер столиці Віталій Кличко заявив, що медичних препаратів для лікування хворих на коронавірус та засобів індивідуального захисту в столичних лікарнях достатньо. Він додав, що влада міста облаштувала понад 2 тис. ліжок у 18 медзакладах столиці. З початку пандемії місто виділило 106 млн грн на медикаменти.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів України змінив поріг захворюваності для «жовтої» та «помаранчевої» карантинних зон. Тепер потрапити в ці карантинні зони буде скланіше.

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