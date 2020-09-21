Поріг захворюваності для карантинних зон оновив Кабмін

Коронавірус в Україні. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n144096-porig-zahvoruvanosti-dlya-karantynnyh-zon-onovyv-kabmin.html

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Коронавірус в Україні стрімко поширюється, у зв’язку з чим Кабінет міністрів України змінив поріг захворюваності для «жовтої» і «помаранчевої» карантинних зон.

Тепер поріг захворюваності для переходу в іншу карантинну зону виявиться вищим. Про це йдеться у постанові уряду № 848 від 16 вересня 2021 року.

Згідно з документом, для «помаранчевої» зони епідеміологічний поріг складе від 120 хворих на 100 тис. населення за два тижні для районів і міст з населенням понад 70 тис. жителів. Раніше поріг захворюваності для таких міст був від 80 до 160 хворих.

А для менших міст і районів значення епідеміологічного порогу складе 160 хворих. Раніше діяв поріг від 120 до 240 інфікованих.

Для «жовтої» карантинної зони діятимуть такі обмеження:

від 40 до 120 хворих замість 40 до 80 у маленьких містах і районах;

від 40 до 160 інфікованих замість 40 до 120 у великих містах і районах.

Також уряд дозволив проводити концерти у «зеленій» карантинній зоні і скасував заборону на проведення масових заходів у «помаранчевій» зоні. Однак під час відвідування заходів встановлено обмеження максимальної кількості людей в залежності від площі закладу.

Зазначається, що організатор заходу зобов’язаний контролювати кількість відвідувачів і обмежити доступ у разі перевищення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні оновили карантинні зони. Згідно з новим переліком зон, українська столиця залишається у «помаранчевій зоні». Також у «помаранчеву» зону потрапила Вінниця, Харків, Ужгород, Суми, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці.