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Ракурс
Коронвирус в Украине. Фото: Pixabay

Порог заболеваемости для карантинных зон обновил Кабмин

21 сен 2020, 12:11
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Коронавирус в Украине стремительно распространяется, в связи с чем Кабинет министров Украины изменил порог заболеваемости для «желтой» и «оранжевой» карантинных зон.

Теперь порог заболеваемости для перехода в другую карантинную зону окажется выше. Об этом говорится в постановлении правительства № 848 от 16 сентября 2021 года.

Согласно документу, для «оранжевой» зоны эпидемиологический порог составит от 120 заболевших на 100 тыс. населения за две недели для районов и городов с населением выше 70 тыс. жителей. Ранее порог заболеваемости для таких городов был от 80 до 160 заболевших.

А для меньших городов и районов значение эпидемиологического порога составит 160 заболевших. Ранее действовал порог от 120 до 240 инфицированных.

Для «желтой» карантинной зоны будут действовать такие ограничения:

  • от 40 до 120 заболевших вместо 40 до 80 в маленьких городах и районах;
  • от 40 до 160 инфицированных вместо 40 до 120 в больших городах и районах.

Также правительство разрешило проводить концерты в «зеленой» карантинной зоне и убрало запрет на проведение массовых мероприятий в «оранжевой» зоне. Однако при посещении мероприятий установлено ограничение максимального количества человек в зависимости от площади заведения.


Отмечается, что организатор мероприятия обязан контролировать количество посетителей и ограничить доступ в случае превышения.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине обновили карантинные зоны. Согласно новому перечню зон, украинская столица остается в «оранжевой зоне». Также в «оранжевую» зону попала Винница, Харьков, Ужгород, Сумы, Тернополь, Хмельницкий, Черновцы.

Источник: Ракурс


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