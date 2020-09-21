Порог заболеваемости для карантинных зон обновил Кабмин

Коронвирус в Украине. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n144096-porog-zabolevaemosti-dlya-karantinnyh-zon-obnovil-kabmin.html

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Коронавирус в Украине стремительно распространяется, в связи с чем Кабинет министров Украины изменил порог заболеваемости для «желтой» и «оранжевой» карантинных зон.

Теперь порог заболеваемости для перехода в другую карантинную зону окажется выше. Об этом говорится в постановлении правительства № 848 от 16 сентября 2021 года.

Согласно документу, для «оранжевой» зоны эпидемиологический порог составит от 120 заболевших на 100 тыс. населения за две недели для районов и городов с населением выше 70 тыс. жителей. Ранее порог заболеваемости для таких городов был от 80 до 160 заболевших.

А для меньших городов и районов значение эпидемиологического порога составит 160 заболевших. Ранее действовал порог от 120 до 240 инфицированных.

Для «желтой» карантинной зоны будут действовать такие ограничения:

от 40 до 120 заболевших вместо 40 до 80 в маленьких городах и районах;

от 40 до 160 инфицированных вместо 40 до 120 в больших городах и районах.

Также правительство разрешило проводить концерты в «зеленой» карантинной зоне и убрало запрет на проведение массовых мероприятий в «оранжевой» зоне. Однако при посещении мероприятий установлено ограничение максимального количества человек в зависимости от площади заведения.

Отмечается, что организатор мероприятия обязан контролировать количество посетителей и ограничить доступ в случае превышения.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине обновили карантинные зоны. Согласно новому перечню зон, украинская столица остается в «оранжевой зоне». Также в «оранжевую» зону попала Винница, Харьков, Ужгород, Сумы, Тернополь, Хмельницкий, Черновцы.