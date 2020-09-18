Юпітер. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n144021-novuu-zagadku-upitera-obnarujil-habbl-foto-neobychnogo-yavleniya.html

Ракурс

Телескоп «Хаббл» ежегодно фотографирует Юпитер, чтобы отследить изменение бурь и штормов, которые бушуют в атмосфере планеты.

На новых снимках телескоп смог разглядеть несколько ярко-белых шлейфов, которые появились в результате штормов. Ученым также удалось заметить изменение цвета Большого Красного Пятна — крупнейшего шторма Юпитера. Об этом сообщается на сайте телескопа.





Отмечается, что шторм наблюдается земными учеными с 1930 года и обладает диаметром 12−14 тыс. км. Он простирается на расстояние до 42 тыс. км, что в несколько раз больше диаметра Земли.

Благодаря снимкам «Хаббла» ученые выяснили, что пятно обладает насыщенным красным цветом, а его ядро и окантовка обладают темно-красным цветом. До этого исследователи отмечали, что Пятно имеет бледный цвет. Такие изменения могут говорить о том, атмосфера Юпитера очищается от сторонних примесей.

Напомним, ранее мы сообщали, что NASA опубликовало новый снимок самой большой планеты Солнечной системы — Юпитера. Космическая станция «Юнона» сделала этот снимок во время сближения с планетой, находясь на высоте 25 тыс. 120 км от вершин облаков Юпитера.

Особенностью этого снимка являются длинные тонкие полосы, проходящие по центру изображения сверху вниз. Считается, что эти полосы являются частичками пролетающего над облаками тумана.