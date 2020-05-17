Новый снимок Юпитера, фото: NASA

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NASA опубликовало новый снимок самой большой планеты Солнечной системы — Юпитера.

Космическая станция «Юнона» сделала этот снимок 17 февраля, во время сближения с планетой, находясь на высоте 25 тыс. 120 км от вершин облаков Юпитера, сообщает пресс-служба NASA.

Особенностью этого снимка являются длинные тонкие полосы, проходящие по центру изображения сверху вниз. Считается, что эти полосы являются частичками пролетающего над облаками тумана.

Точные причины их возникновения пока не известны. «Юнона» наблюдает за ними со времени своего первого близкого прохода возле Юпитера в 2016 году.

По обе стороны от места, где обычно появляются эти полосы, расположены два атмосферных потока. Некоторые исследователи предполагают, что эти потоки могут влиять на возникновение полос.

Напомним, в прошлом году Юпитер уступил Сатурну первенство в Солнечной системе по количеству известных спутников. У Юпитера их в настоящее время открыли 79, у Сатурна — уже 82.