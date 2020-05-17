Новий знімок Юпітера, фото: NASA

https://racurs.ua/ua/n138306-nasa-opublikuvalo-dyvovyjnyy-znimok-upitera-foto.html

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NASA опублікувало новий знімок найбільшої планети Сонячної системи — Юпітера.

Космічна станція «Юнона» зробила цей знімок 17 лютого, під час зближення з планетою, перебуваючи на висоті 25 тис. 120 км від вершин хмар Юпітера, повідомляє прес-служба NASA.

Особливістю цього фото є довгі тонкі смуги, що проходять по центру зображення зверху вниз. Вважається, що ці смуги є часточками туману, котрі пролітають над хмарами.

Точні причини їх виникнення наразі не відомі. «Юнона» спостерігає за ними з часу свого першого близького проходу біля Юпітера у 2016 році.

По обидва боки від місця, де зазвичай з’являються ці смуги, розташовані два атмосферні потоки. Деякі дослідники припускають, що ці потоки можуть впливати на виникнення смуг.

Нагадаємо, торік Юпітер поступився Сатурну першістю у Сонячній системі за кількістю відомих супутників. У Юпітера їх наразі відкрили 79, у Сатурна — вже 82.