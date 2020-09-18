Брэд Питт и Дженнифер Энистон появились вместе — новости шоу-бизнеса

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Ракурс

Брэд Питт и Дженнифер Энистон встретились в прямом эфире впервые после их громкого разрыва в 2005 году. Бывшие звездные супруги присоединились к благотворительной акции CORE Response, направленной на борьбу с коронавирусом.

В рамках этой акции звезды Голливуда, в частности Шон Пенн, Мэттью МакКонахи, Джулия Робертс, Морган Фримен, Шайя Лабаф и ряд других, зачитали сценарий культовой киноленты «Беззаботные времена в школе Риджмонт Хай» (Fast Times At Ridgemont High). Чтение сценария состоялось в Zoom-формате, поэтому у зрителей была возможность уловить смущенные взгляды звезд и эмоции их коллег, пишет Daily Mail.

56-летний Брэд Питт и 51-летняя Дженнифер Энистон воссоздали интимную сцену из фильма 1982 года. Впервые за долгие годы экс-супруги работали вместе в прямом эфире. До этого Брэд Питт появлялся в эпизоде ситкома «Друзья» в 2001 году, где Энистон играла одну из главных ролей.

В последние годы Питт и Энистон снова подружились после разрыва актера с бывшей женой Анджелиной Джоли в 2016 году.