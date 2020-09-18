Бред Пітт і Дженніфер Еністон зустрілися у прямому ефірі — новини шоу-бізнесу

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Бред Пітт і Дженніфер Еністон зустрілися у прямому ефірі вперше після їхнього гучного розриву у 2005 році. Колишнє зіркове подружжя долучилося до благодійної акції CORE Response, метою якої є боротьба з коронавірусом.

В рамках цієї акції зірки Голлівуду, зокрема Шон Пенн, Меттью МакКонахі, Джулія Робертс, Морган Фрімен, Шая Лабаф та низка інших, зачитали сценарій культової кінострічки «Безтурботні часи в школі Ріджмонт Хай» (Fast Times At Ridgemont High). Читання сценарію відбулося у Zoom-форматі, тому глядачі мали змогу вловити зніяковіння зірок та погляди їхніх колег, пише Daily Mail.

56-річний Бред Пітт і 51-річня Дженніфер Еністон відтворили інтимну сцену з фільму 1982 року. Це вперше за довгі роки екс-подружжя працювало разом у прямому ефірі. До цього Бред Пітт з’являвся в епізоді ситкому «Друзі» у 2001 році, де Еністон виконувала одну з головних ролей.

Останніми роками Пітт та Еністон знову потоваришували після розриву актора з колишньою дружиною Анджеліною Джолі у 2016 році.