Причину зацікавленості активами Гео Лероса назвали в ДБР

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У Державному бюро розслідувань розповіли, чому нардепа Гео Лероса, якого у вересні виключили з президентської фракції «Слуга народу», допитували як свідка у справі щодо ухилення від сплати податків.

Він такий популярний зараз. Щодня когось викриває… Фактично всі злочини, не пов’язані з підслідністю НАБУ, щодо діючих нардепів розслідує центральний апарат ДБР… Йдеться про несплату конкретним громадянином доходу з фізичних осіб, оскільки його активи явно перевищують його доходи, — заявив виконуючий обов’язки директора Держбюро розслідувань Олександр Соколов в інтерв’ю «Цензор.НЕТ».

За його словами, у цьому випадку генпрокурор Ірина Венедіктова направила кримінальне провадження на розслідування до Держбюро. Також Соколов розповів, у чому ДБР підозрює екс-«слугу».

Майно, яке є у Лероса… Суть заяви зводиться до того, що депутат має квартири, автомобілі і так далі, але при цьому за весь його час існування як платника податків ним не отримані доходи, що дозволяють це все придбати, — повідомив чиновник.

Соколов зазначив, що сам Лерос під час спілкування з представниками ДБР відмовився давати свідчення щодо походження активів, посилаючись на ст. 63 Конституції України.