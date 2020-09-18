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Ракурс
Причину заинтересованности активами Гео Лероса назвали в ГБР

Причину заинтересованности активами Гео Лероса назвали в ГБР

18 сен 2020, 17:20
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В Государственном бюро расследований рассказали, почему нардепа Гео Лероса, которого недавно исключили из фракции «Слуга народа», допрашивали в качестве свидетеля по делу об уклонении от уплаты налогов.

Он такой популярный сейчас. Каждый день разоблачает кого-то… Фактически все преступления, не связанные с подследственностью НАБУ, в отношении действующих нардепов расследует центральный аппарат ГБР… Речь идет о неуплате конкретным гражданином дохода с физических лиц, поскольку его активы явно превышают его доходы, — заявил исполняющий обязанности директора Госбюро расследований Александр Соколов в интервью «Цензор.НЕТ».

По его словам, в данном случае генпрокурор Ирина Венедиктова направила уголовное производство на расследование в Госбюро. Также Соколов рассказал, в чем ГБР подозревает экс-«слугу».


Имущество, которое есть у Лероса… Суть заявления сводится к тому, что депутат имеет квартиры, автомобили и так далее, но при этом за все его время существования как налогоплательщика им не получены доходы, позволяющие это приобрести, — сообщил чиновник.

Соколов отметил, что сам Лерос в ходе общения с представителями ГБР отказался давать показания о происхождении активов, сославшись на ст. 63 Конституции Украины.

Источник: Ракурс


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