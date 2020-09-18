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«Мыслями с вами»: в Раде зафиксировали интимную переписку нардепа с незнакомкой, фото — 24 канал
«Мыслями с вами»: в Раде зафиксировали интимную переписку нардепа с незнакомкой (ФОТО)https://racurs.ua/n144018-myslyami-s-vami-v-rade-zafiksirovali-intimnuu-perepisku-nardepa-s-neznakomkoy-foto.htmlРакурс
Народный депутат Ирина Констанкевич во время рабочего дня в Верховной Раде вела личную переписку в смартфоне.
Переписка попала на фото, соответствующие кадры заседания парламента 18 сентября обнародовал «Апостроф».
В чате неизвестная весьма недвусмысленно выражала симпатию Констанкевич (группа «За будущее).
Как бы я хотела сейчас быть рядом с Вами… Сегодня ночью я мыслями с Вами, — пишет собеседница, которая спросила, может ли она позвонить Констанкевич.
Нардеп ответила, что ожидает звонка каждый вечер.
Констанкевич также записала голосовое сообщение собеседницы и добавила свое фото с рабочего места в Раде.
В Раде не впервые фиксируют странную, а часто и скандальную переписку или поведение нардепов. В начале сентября в сети опубликовали телефонную переписку «слуг», где говорится о требовании главы государства выгнать из фракции «Слуга народа» Гео Лероса.
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