«Мыслями с вами»: в Раде зафиксировали интимную переписку нардепа с незнакомкой, фото — 24 канал

https://racurs.ua/n144018-myslyami-s-vami-v-rade-zafiksirovali-intimnuu-perepisku-nardepa-s-neznakomkoy-foto.html

Ракурс

Народный депутат Ирина Констанкевич во время рабочего дня в Верховной Раде вела личную переписку в смартфоне.

Переписка попала на фото, соответствующие кадры заседания парламента 18 сентября обнародовал «Апостроф».

В чате неизвестная весьма недвусмысленно выражала симпатию Констанкевич (группа «За будущее).

Как бы я хотела сейчас быть рядом с Вами… Сегодня ночью я мыслями с Вами, — пишет собеседница, которая спросила, может ли она позвонить Констанкевич.

Нардеп ответила, что ожидает звонка каждый вечер.

Констанкевич также записала голосовое сообщение собеседницы и добавила свое фото с рабочего места в Раде.

В Раде не впервые фиксируют странную, а часто и скандальную переписку или поведение нардепов. В начале сентября в сети опубликовали телефонную переписку «слуг», где говорится о требовании главы государства выгнать из фракции «Слуга народа» Гео Лероса.