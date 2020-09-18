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«Думками з вами»: у Раді зафіксували інтимне листування нардепа з незнайомкою, фото — 24 канал
«Думками з вами»: у Раді зафіксували інтимне листування нардепа з незнайомкою (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n144018-dumkamy-z-vamy-u-radi-zafiksuvaly-intymne-lystuvannya-nardepa-z-neznayomkou-foto.htmlРакурс
Народний депутат Ірина Констанкевич під час робочого дня у Верховній Раді вела особисту переписку у смартфоні.
Листування потрапило на фото, відповідні кадри із засідання 18 вересня оприлюднив «Апостроф».
У чаті невідома вельми недвозначно висловлювала симпатію Констанкевич (група «За майбутнє).
Як би я хотіла зараз бути поруч з Вами… Сьогодні вночі я думками з Вами, — пише співрозмовниця, яка запитала, чи може вона подзвонити Констанкевич.
Нардеп відповіла, що очікує на дзвінок щовечора.
Констанкевич також записала голосове повідомлення співрозмовниці і додала своє фото з робочого місця у Раді.
У Раді не вперше фіксують дивне, а часто й скандальне листування чи поведінку нардепів. На початку вересня у мережі опублікували телефонне листування «слуг», де йдеться про вимогу глави держави вигнати з фракції «Слуга народу» Гео Лероса.
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