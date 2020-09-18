«Думками з вами»: у Раді зафіксували інтимне листування нардепа з незнайомкою, фото — 24 канал

https://racurs.ua/ua/n144018-dumkamy-z-vamy-u-radi-zafiksuvaly-intymne-lystuvannya-nardepa-z-neznayomkou-foto.html

Ракурс

Народний депутат Ірина Констанкевич під час робочого дня у Верховній Раді вела особисту переписку у смартфоні.

Листування потрапило на фото, відповідні кадри із засідання 18 вересня оприлюднив «Апостроф».

У чаті невідома вельми недвозначно висловлювала симпатію Констанкевич (група «За майбутнє).

Як би я хотіла зараз бути поруч з Вами… Сьогодні вночі я думками з Вами, — пише співрозмовниця, яка запитала, чи може вона подзвонити Констанкевич.

Нардеп відповіла, що очікує на дзвінок щовечора.

Констанкевич також записала голосове повідомлення співрозмовниці і додала своє фото з робочого місця у Раді.

У Раді не вперше фіксують дивне, а часто й скандальне листування чи поведінку нардепів. На початку вересня у мережі опублікували телефонне листування «слуг», де йдеться про вимогу глави держави вигнати з фракції «Слуга народу» Гео Лероса.