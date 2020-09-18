Юпітер. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n144021-novu-zagadku-upitera-vyyavyv-habbl-foto-nezvychaynogo-yavyscha.html

Ракурс

Телескоп «Хаббл» щорічно фотографує Юпітер, щоб відстежити зміну у штормах і бурях, які вирують в атмосфері планети.

На нових знімках телескоп зміг розгледіти кілька яскраво-білих шлейфів, які з’явилися внаслідок штормів. Вченим вдалося також помітити зміну кольору Великої Червоної Плями — найбільшого шторму Юпітера. Про це повідомляється на сайті телескопа.



Зазначається, що шторм спостерігається земними вченими з 1930 року і має діаметр 12−14 тис. км. Він простягається на відстань до 42 тис. км, що у кілька разів більше діаметру Землі.

Завдяки знімкам «Хаббла» вчені з’ясували, що пляма має насичений червоний колір, а її ядро ​​і окантовка — темно-червоні. До цього дослідники фіксували блідий колір Плями. Такі зміни можуть говорити про те, атмосфера Юпітера очищається від сторонніх домішок.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що NASA опублікувало новий знімок найбільшої планети Сонячної системи — Юпітера. Космічна станція «Юнона» зробила цей знімок під час зближення з планетою, перебуваючи на висоті 25 тис.120 км від вершин хмар Юпітера.

Особливістю цього знімка є довгі тонкі смуги, що проходять по центру зображення зверху вниз. Вважається, що ці смуги є частинками туману.