Фирташ, Курченко и Янукович фигурируют в досье Минфина США о грязных деньгах — расследование / Фото: Re: Baltica

https://racurs.ua/n144095-firtash-kurchenko-i-yanukovich-figuriruut-v-dose-minfina-ssha-o-gryaznyh-dengah-rassledovanie.html

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Пророссийский олигарх Дмитрий Фирташ, а также бизнесмен из окружения Виктора Януковича Александр Курченко и сам бывший президент-беглец фигурируют в секретных документах подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN, которые попали в руки международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ.

Речь идет о более 2,5 тыс. отчетов банков за 2000−2017 годы, которые находились в FinCEN. Об этом сообщает «Балтийский центр журналистских расследований» Re: Baltica со ссылкой на документы из досье американского ведомства.

Журналисты Re: Baltica указывают, что досье FinCEN «позволяет получить представление о латвийских банках, которыми пользовался Виктор Янукович, его соратники и противники».

Отметим, что после свержения Януковича появилась информация о том, что часть похищенных им средств прошла через Латвию. Одной из компаний, причастных к хищению госсредств, был холдинг старшего сына Януковича Александра Mako Holding. Швейцарская дочерняя компания Mako Trading SA отправила и получила несколько платежей от компаний со счетами в Латвии. Речь идет о транзакциях между различными фирмами на суммы 800 тыс. долл. и 1,8 млн долл. Это происходило с августа 2013 года по февраль 2014 года.

После побега Януковича из Киева, в Межигорье обнаружили множество документов с указанием компаний, в том числе и Fineroad Business. В досье Минфина США указано, что в 2013 году Fineroad Business осуществила несколько переводов на общую сумму в 2,3 млн долл.

Бизнесмен-беглец Курченко, которого в Украине обвиняют в финансовых преступлениях, через счета в латвийском банке ABLV Bank перечислил миллиард долларов с помощью фиктивных компаний. Несмотря на введенные в 2015 году санкции США, банк ABLV открыл еще по меньшей мере девять счетов для подставных компаний, связанных с Курченко. Сейчас этот банк находится в процессе ликвидации.

Олигарх Дмитрий Фирташ, возможно, использовал латвийский банк Trasta Komercbanka и его филиал на Кипре для отмывания миллионов долларов, покупая ювелирные изделия и развивая проекты в сфере недвижимости. Журналисты нашли транзакции, которые указывают на то, что Фирташ мог использовать подставные компании для отмывания денег.

Отделение ФБР в Чикаго подозревало, что инвестиционная деятельность Фирташа использовались как прикрытие для перевода средств через офшоры для дачи взяток украинским чиновникам.

Например офшорная компания Ladis Holding Ltd передала 68 млн долл. «неустановленным бенефициарам для проектов по развитию недвижимости». Компания с таким же названием Ladis Holding Ltd имела счет в Trasta Komercbanka, а ее конечным бенефициарным владельцем был Фирташ. Другая подставная компания Фирташа вместе с российским «Газпромом» были акционерами «РосУкрЭнерго».

Банк Trasta Komercbanka также сейчас находится в стадии ликвидации.

Напомним, международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ вместе с изданием BuzzFeed News изучили документы подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN за 2000−2017 годы. Речь идет о более 2,5 тыс. отчетов о подозрительных транзакциях на общую сумму свыше 2 трлн долл. Их изучали журналисты 88 стран. Документы демонстрируют, как крупные банки, включая JP Morgan и Deutsche Bank, помогали уголовным сетям по всему миру скрывать и отмывать деньги в обход санкций.

Как сообщило «Слідство.Інфо», в досье FinCEN всплывают компании, связанные с олигархами Игорем Коломойским, Ринатом Ахметовым, Дмитрием Фирташем, а также Андреем Клюевым, Юрием Иванющенко.