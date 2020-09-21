Фірташ, Курченко і Янукович фігурують в досьє Мінфіну США про брудні гроші — розслідування / Фото: Re:Baltica

https://racurs.ua/ua/n144095-firtash-kurchenko-i-yanukovych-figuruut-v-dosie-minfinu-ssha-pro-brudni-groshi-rozsliduvannya.html

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Проросійський олігарх Дмитро Фірташ, а також бізнесмен з оточення Віктора Януковича Олександр Курченко й сам колишній президент-втікач фігурують у секретних документах підрозділу Мінфіну США по боротьбі з фінансовими злочинами FinCEN, які потрапили до рук міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів ICIJ.

Йдеться про понад 2,5 тис. звітів банків за 2000−2017 роки, котрі знаходилися у підрозділі Мінфіну США FinCEN. Про це повідомляє «Балтійський центр журналістських розслідувань» Re: Baltica із посиланням на документи з досьє FinCEN.

Журналісти Re: Baltica вказують, що досьє FinCEN «дозволяє отримати уявлення про латвійські банки, якими користувався Віктор Янукович, його соратники і противники». Зауважимо, що після повалення Януковича з’явилася інформація про те, що частина викрадених ним коштів пройшла через Латвію.

Однією з компаній, причетних до розкрадання держкоштів, був холдинг старшого сина Януковича Олександра Mako Holding. Швейцарська дочірня компанія Mako Trading SA відправила і отримала кілька платежів від компаній з рахунками в Латвії. Йдеться про транзакції між різними фірмами на суми 800 тис. дол. і 1,8 млн дол. Це відбувалося з серпня 2013 року по лютий 2014 року.

Після втечі Януковича з Києва, у Межигір’ї було виявлено безліч документів із зазначенням компаній. Серед них фігурувала Fineroad Business. У досьє Мінфіну США вказано, що у 2013 році Fineroad Business здійснила кілька переказів на загальну суму в 2,3 млн дол.

Бізнесмен-втікач Курченко, якого в Україні звинувачують у фінансових злочинах, через рахунки у латвійському банку ABLV Bank перерахував мільярди доларів за допомогою фіктивних компаній. Попри запроваджені у 2015 санкції США, банк ABLV відкрив ще щонайменше дев’ять рахунків підставних компаній, пов’язаних із Курченком. Нині цей банк перебуває в процесі ліквідації.

Олігарх Дмитро Фірташ, можливо, використовував латвійський банк Trasta Komercbanka і його філію на Кіпрі для відмивання мільйонів доларів, купуючи ювелірні вироби і розвиваючи проекти в сфері нерухомості. Журналісти знайшли транзакції, які вказують на те, що Фірташ міг використовувати підставні компанії для відмивання грошей.

Відділення ФБР у Чикаго підозрювало, що інвестиційна діяльність Фірташа використовувалися як прикриття для переказу коштів через офшори для дачі хабарів українським чиновникам.

Наприклад офшорна компанія Ladis Holding Ltd переказала 68 млн дол. «невстановленим бенефіціарам для проектів розвитку нерухомості». Компанія з такою ж назвою Ladis Holding Ltd мала рахунок у Trasta Komercbanka, а її кінцевим бенефіціарним власником був Фірташ.

Інша підставна компанія Фірташа разом із російським «Газпромом» були акціонерами «РосУкрЕнерго».

Банк Trasta Komercbanka також зараз знаходиться на стадії ліквідації.

Нагадаємо, міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів ICIJ разом з виданням BuzzFeed News вивчили документи підрозділу Міністерства фінансів США по боротьбі з фінансовими злочинами FinCEN за 2000−2017 роки. Йдеться про понад 2,5 тис. звітів про підозрілі транзакції на загальну суму більше 2 трлн дол. Їх вивчали журналісти 88 країн. Документи демонструють, як великі банки, включаючи JP Morgan і Deutsche Bank, допомагали кримінальним мережам по всьому світу приховувати і відмивати гроші в обхід санкцій.

Як повідомило «Слідство.Інфо», в досьє FinCEN спливають компанії, пов’язані з олігархами Ігорем Коломойським, Ринатом Ахметовим, Дмитром Фірташем, а також Андрієм Клюєвим, Юрієм Іванющенком.