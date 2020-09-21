«Укроборонпром» може очолити чиновник з офісу Зеленського. Фото: glavred.info

https://racurs.ua/ua/n144098-rezume-kandydata-na-kerivnyctvo-ukroboronpromom-v-ofisi-zelenskogo-opryludnyly-odnym-rechennyam.html

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Офіс президента України одним реченням описав інформацію про кар'єру завідувача відділу Департаменту з питань нацбезпеки та оборони ОПУ Cергія Тихонова.

В одне речення чиновники офісу Зеленського вмістили дані про навчання, службу в армії, політичну діяльність, найману працю в приватному та державному секторі. Про це йдеться у відповіді ОПУ на запит експертної організації StateWatch про біографічну довідку Тихонова, який претендує на посаду генерального директора державного концерну «Укроборонпром». Про це 21 вересня повідомляє «Економічна правда».

С. А. Тихонов навчався у Київському інституті народного господарства ім. Д. С. Коротченка, вищому навчальному закладі «Національна академія управління»; проходив службу у Збройних силах; працював в Київському машинобудівному заводі ім. Артема, ЗАТ «Авіста», Верховній Раді України, державному підприємстві «Держпостачання», Кабінеті міністрів України, державному підприємстві «Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», ТОВ «Топ України», адміністрації президента України та Офісі президента України, — йдеться у відповіді ОПУ.

За словами голови експертної організації StateWatch Гліба Канєвського, запит на біографічну довідку підготували, щоб зібрати для громадян більше інформації про ймовірного очільника державного збройного концерну «Укроборонпром» із сумарним річним доходом в 40 млрд грн. Експерт зазначає, що відповідь із Банкової зовсім не розповідає, хто такий Тихонов.

Нагадаємо, 9 вересня прем'єр-міністра Денис Шмигаль провів співбесіду із Сергієм Тихоновим та передав подання на його призначення гендиректором «Укроборонпрому» в Офіс президента.