«Укроборонпром» может возглавить чиновник из офиса Зеленского. Фото: glavred.info

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Офис президента Украины одним предложением описал информацию о карьере заведующего отделом Департамента по вопросам нацбезопасности и обороны ОПУ Сергея Тихонова.

В одно предложение чиновники офиса Зеленского вместили данные об обучении, службе в армии, политической деятельности, наемном труде в частном и государственном секторе. Об этом говорится в ответе ОПУ на запрос экспертной организации StateWatch о биографической справке Тихонова, который претендует на должность генерального директора государственного концерна «Укроборонпром». Об этом 21 сентября сообщает «Экономическая правда».

С. А. Тихонов учился в Киевском институте народного хозяйства им. Д. С. Коротченко, высшем учебном заведении «Национальная академия управления»; проходил службу в Вооруженных силах; работал в Киевском машиностроительном заводе им. Артема, ЗАО «Ависта», Верховной Раде Украины, государственном предприятии «Госснаба», Кабинете министров Украины, государственном предприятии «Национальный культурно-художественный и музейный комплекс «Мистецький арсенал», ООО «Топ Украины», администрации президента Украины и Офисе президента Украины, — говорится в ответе ОПУ.

По словам председателя экспертной организации StateWatch Глеба Каневского, запрос на биографическую справку подготовили, чтобы собрать для граждан больше информации о предполагаемом руководителе государственного оружейного концерна «Укроборонпром» с суммарным годовым доходом в 40 млрд грн. Эксперт отмечает, что ответ с Банковой совсем не рассказывает, кто такой Тихонов.

Напомним, 9 сентября премьер-министра Денис Шмыгаль провел собеседование с Сергеем Тихоновым и передал представление на его назначение гендиректором «Укроборонпрома» в Офис президента.