Коронавирус в Киеве. Фото:

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Коронавирус в Киеве набрал обороты. За минувшие сутки заболевание подтвердили у 275 человек, в том числе у 16 ​​детей и восьмерых медиков. Всего подтверждено 19 тыс. 758 случаев инфицирования в Киеве. Сейчас в столице 13 тыс. 572 активных больных.

Двое пациентов умерли, всего с начала пандемии в Киеве от болезни скончались 318 киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

За сутки в Киеве заболели:

139 женщин в возрасте от 18 до 93 лет;

120 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет;

10 девочек от трех до 16 лет и шесть мальчиков от пяти до 17 лет.

В больницы за сутки госпитализировали 36 пациентов, остальные больные находится на самоизоляции под контролем врачей. Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки в следующих районах:

Дарницком районе — 74;

Деснянском районе — 36;

Днепровском районе — 35.

Выздоровели за минувшие сутки девять человек. Всего коронавирус одолели 5 тыс. 868 жителей столицы. В стационарах столичных больниц оказались 1 тыс. 10 больных коронавирусом, из них 30 — дети. В тяжелом состоянии находятся 189 пациентов, еще 293 получают кислородную поддержку. К аппаратами ИВЛ подключили 22 инфицированных.



Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что медицинских препаратов для лечения больных коронавирусом и средств индивидуальной защиты в столичных больницах хватает. Он добавил, что власть города обустроила более 2 тыс. коек в 18 медучреждениях столицы. С начала пандемии город выделил 106 млн грн на медикаменты.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины изменил порог заболеваемости для «желтой» и «оранжевой» карантинных зон. Теперь попасть в эти зоны станет сложнее.