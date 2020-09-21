ДТП. Фото: Sud.ua

https://racurs.ua/ua/n144101-legkovyk-z-troma-ditmy-ne-rozmynuvsya-z-vantajivkou-na-hmelnychchyni-ie-postrajdali-foto.html

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ДТП на Хмельниччині з сімома травмованими розслідують правоохоронці. У Волочиському районі легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого постраждали четверо дорослих і троє дітей.

Інцидент стався у неділю ввечері. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Повідомляється, що аварія сталася у селі Бокиївка Волочиського району на Хмельниччині. На дорозі зіткнулися легковий автомобіль Ford Galaxy та вантажівка MAN TGX 24.440 з напівпричепом.





Під час ДТП травмувалася 32-річна жінка, водій легковика та шестеро пасажирів. Серед травмованих троє малолітніх дітей. Водій вантажівки у результаті зіткнення не постраждав. Усім дітям була надана медична допомога на місці, госпіталізація не знадобилася.





Наразі поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Стаття передбачає покарання у виді штрафу від 3 до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років. Також можливий арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ДТП у Запоріжжі забрала життя трьох громадян Марокко, ще трьох іноземців госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.