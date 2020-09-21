Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ДТП. Фото: Sud.ua

Легковик з трьома дітьми не розминувся з вантажівкою на Хмельниччині — є постраждалі (ФОТО)

21 вер 2020, 13:10
999

ДТП на Хмельниччині з сімома травмованими розслідують правоохоронці. У Волочиському районі легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого постраждали четверо дорослих і троє дітей.

Інцидент стався у неділю ввечері. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Повідомляється, що аварія сталася у селі Бокиївка Волочиського району на Хмельниччині. На дорозі зіткнулися легковий автомобіль Ford Galaxy та вантажівка MAN TGX 24.440 з напівпричепом.

ДТП на Хмельниччині. Фото: Нацполіція

Під час ДТП травмувалася 32-річна жінка, водій легковика та шестеро пасажирів. Серед травмованих троє малолітніх дітей. Водій вантажівки у результаті зіткнення не постраждав. Усім дітям була надана медична допомога на місці, госпіталізація не знадобилася.

ДТП на Хмельниччині. Фото: Нацполіція

Наразі поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».


Стаття передбачає покарання у виді штрафу від 3 до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років. Також можливий арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ДТП у Запоріжжі забрала життя трьох громадян Марокко, ще трьох іноземців госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів