Зеленський виступив в ООН — що президент сказав про Росію — новини політики

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Володимир Зеленський записав виступ для віртуального засідання Генасамблеї з нагоди відзначення 75-ї річниці Організації Об'єднаних Націй.

Ніхто не міг уявити, що 2020 рік влаштує такий потужний краш-тест для нашого світу… Ми повинні визнати, що світ у ХХІ столітті сповнений конфліктів, агресії, диктатури та порушень прав людини, — цитує слова Зеленського прес-служба Офісу президента.

За словами глави держави, окупація Криму та військова російська агресія на Донбасі свідчать про те, що людство не засвоїло трагічний урок Другої світової війни.

Це не лише війна в Україні. Це війна в Європі. І це не просто посягання на суверенітет незалежної держави, це схоже на спробу повернутися до поділу сфер впливу у світі, — нагадав Зеленський.

Він зауважив, що цьогоріч пандемія коронавірусу стала шоком для всіх країн й закликав світових лідерів припинити сперечатися та об'єднати зусилля задля досягнення реальних результатів.

Планети «Б» немає, ми живемо тут і лише один раз, — резюмував Зеленський.



Нагадаємо, 17 країн виступили проти внесення у порядок денний 75 сесії Генеральної Асамблеї ООН пункту «Ситуація на окупованих територіях України». На голосування пропозицію вилучити з проекту порядку денного цей пункт внесла Сирія.