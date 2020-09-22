Українець «помер» заради отримання мільйонної компенсації для матері

Інсцевування смерті. Фото: Вгороде

https://racurs.ua/ua/n144143-ukrayinec-pomer-zarady-otrymannya-milyonnoyi-kompensaciyi-dlya-materi.html

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Інсценування смерті заради 7 млн дол. компенсації влаштував українець. Чоловік вдавав із себе мертвого та вирушив у мандрівку світом, а тим часом його мати вимагала компенсацію за «смерть» дитини у страхових компаній.

До цього чоловік три місяці укладав договори страхування з польськими страховими компаніями, а згодом вирішив «померти». Про це повідомляє польське видання dziennik. pl.

Повідомляється, що у липні 2019 року матір чоловіка заявила, що її син трагічно загинув унаслідок нещасного випадку — він нібито випав з човна у Київське водосховище.

«Постраждала» від втрати мати демонструвала страховим компаніям підробні документи про те, що тіло її сина нібито виловили через два місяці після трагедії, а згодом кремували.

Жінка за кілька місяців обійшла усі страхові компанії, в яких застрахував своє життя її син. Вона намагалася отримати компенсацію на суму 7 млн дол. за «випадкову» та «трагічну» смерть своєї дитини.

Під час того, як матір обробляла страховиків, чоловік насолоджувався подорожами по усьому світі. За час дії афери він відвідав Велику Британію, Туреччину, Кіпр, а також покатався по Україні.

«Повстати із мертвих» чоловіку допомогли польські правоохоронці. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі за шахрайство.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що помилка слідства дозволила американцю Расселу Фаріа стати мільйонером. Він помилково відсидів у тюрмі три роки за вбивство дружини і отримав відповідну компенсацію від держави.