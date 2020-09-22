Украинец «трагично погиб» ради получения миллионной компенсации для матери

Инсценировка смерти. Фото: Вгороде

https://racurs.ua/n144143-ukrainec-tragichno-pogib-radi-polucheniya-millionnoy-kompensacii-dlya-materi.html

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Инсценировку смерти ради 7 млн ​​долл. компенсации устроил украинец. Мужчина притворился мертвым и отправился в путешествие по миру, а тем временем его мама требовала компенсацию за «смерть» ребенка у страховых компаний.

До этого мужчина три месяца заключал договоры страхования с польскими страховиками, а впоследствии решил «умереть». Об этом сообщает польское издание dziennik.pl.

Сообщается, что в июле 2019 года мать мужчины заявила, что ее сын трагически погиб в результате несчастного случая — он якобы выпал из лодки в Киевском водохранилище.

Пострадавшая от «потери» мама демонстрировала страховым компаниям поддельные документы о том, что тело ее сына якобы выловили спустя два месяца после трагедии, а затем кремировали.

Женщина за несколько месяцев обошла все страховые компании, в которых застраховал свою жизнь ее сын. Она пыталась получить компенсацию в размере 7 млн ​​долл. за «случайную» и «трагическую» смерть своего ребенка.

Во время того, как мать обрабатывала страховщиков, мужчина наслаждался путешествиями по всему миру. За время действия аферы он посетил Великобританию, Турцию, Кипр, а также покатался по Украине.

«Восстать из мертвых» мужчине помогли польские правоохранители. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество.

Напомним, ранее мы сообщали, что ошибка следствия позволила американцу Расселу Фариа стать миллионером. Он ошибочно отсидел в тюрьме три года за убийство жены и получил соответствующую компенсацию от государства.