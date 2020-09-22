Степанов требует наказать организаторов музыкального фестиваля в Запорожье

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Ракурс

Нарушение карантина в Запорожье планирует расследовать министр здравоохранения Максим Степанов.

Он эмоционально возмутился из-за проведения 19−20 сентября музыкального фестиваля Khortytsia Freedom. Степанов прогнозирует, что это мероприятие приведет к вспышке коронавируса в регионе. Об этом он рассказал во время онлайн-брифинга 22 сентября.

За минувшие сутки в Запорожской области уже подтвердили 100 случаев коронавируса, заявил министр.

Степанов сообщил, что на фестивале собрались несколько десятков тысяч человек. Он также считает, что «это трэш». Министр напомнил, что на прошлой неделе провел совещание с мэрами крупнейших городов страны, чтобы преодолеть разногласия в видении карантина.

Минздрав и мэры договорились, что регионы не будут использовать карантин для политических целей и не будут организовывать массовые мероприятия.

Я буду обращаться к коллегам, которые отвечают за меры контроля, о принятии соответствующих действий, составлении протоколов. Сейчас мы будем смотреть, что будет происходить в Запорожской области. Понятно, что у нас будет увеличение количества больных COVID-19 после проведения таких массовых мероприятий, — заявил Степанов.

Как свидетельствуют фото участников фестиваля, на него собрались несколько десятков тысяч человек. Впрочем, были предусмотрены маски и санитайзеры.