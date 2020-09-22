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Ракурс
Степанов требует наказать организаторов музыкального фестиваля в Запорожье

Степанов требует наказать организаторов музыкального фестиваля в Запорожье (ФОТО, ВИДЕО)

22 сен 2020, 10:22
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Нарушение карантина в Запорожье планирует расследовать министр здравоохранения Максим Степанов.

Он эмоционально возмутился из-за проведения 19−20 сентября музыкального фестиваля Khortytsia Freedom. Степанов прогнозирует, что это мероприятие приведет к вспышке коронавируса в регионе. Об этом он рассказал во время онлайн-брифинга 22 сентября.

За минувшие сутки в Запорожской области уже подтвердили 100 случаев коронавируса, заявил министр.

Фестиваль в Запорожье

Степанов сообщил, что на фестивале собрались несколько десятков тысяч человек. Он также считает, что «это трэш». Министр напомнил, что на прошлой неделе провел совещание с мэрами крупнейших городов страны, чтобы преодолеть разногласия в видении карантина.

Минздрав и мэры договорились, что регионы не будут использовать карантин для политических целей и не будут организовывать массовые мероприятия.

Я буду обращаться к коллегам, которые отвечают за меры контроля, о принятии соответствующих действий, составлении протоколов. Сейчас мы будем смотреть, что будет происходить в Запорожской области. Понятно, что у нас будет увеличение количества больных COVID-19 после проведения таких массовых мероприятий, — заявил Степанов.

Как свидетельствуют фото участников фестиваля, на него собрались несколько десятков тысяч человек. Впрочем, были предусмотрены маски и санитайзеры.

Степанов требует наказать организаторов музыкального фестиваля в Запорожье


Степанов требует наказать организаторов музыкального фестиваля в Запорожье

Степанов требует наказать организаторов музыкального фестиваля в Запорожье

Источник: Ракурс


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