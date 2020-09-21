Коронавирус закрыл пять школ в Киеве

Коронавирус в Киеве. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n144104-iz-za-koronavirusa-v-stolice-zakryli-pyat-shkol-klichko-nazval-situaciu-kontroliruemoy.html

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Коронавирус в Киеве распространяется в школах — жертвами заболевания становятся как ученики, так и педагоги. В настоящее время власти Киева контролируют соблюдение карантина в образовательных учреждениях.

Школы, где обнаруживают больных детей или учителей, отправляют на дистанционное обучение. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время брифинга.

Он сообщил, что на сегодня уже пять школ полностью закрыты на карантин из-за распространения инфекции среди учителей. Сейчас закрыто по одной школе в таких районах столицы:

Голосеевском районе;

Дарницком районе;

Оболонском районе;

Печерском районе;

Соломенском районе.

Мэр столицы добавил, что в 122 школах учеников перевели на самоизоляцию и дистанционное обучение. Всего на дистанционном обучении находятся 328 классов. Коронавирусом заразились 267 школьников. Среди учителей инфекцию подхватили 127 человек. Кличко назвал ситуацию с заражениями в школах «контролируемой».

Также он отметил, что в дошкольных учреждениях города временно закрыты 15 групп. Один детский сад полностью закрыт на карантин. Количество детей в детских садах составляет 50%.

Напомним, ранее мы сообщали, что за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 275 жителей столицы, в том числе у 16 ​​детей и восьмерых медиков. Всего подтверждено 19 тыс. 758 случаев инфицирования в Киеве. Сейчас в столице 13 тыс. 572 активных больных.