Коронавірус закрив п’ять шкіл у Києві

Коронавірус у Києві. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n144104-cherez-koronavirus-u-stolyci-zakrylysya-p-yat-shkil-klychko-nazvav-sytuaciu-kontrolovanou.html

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Коронавірус у Києві поширюється у школах — жертвами захворювання стають як учні, так і педагоги. Наразі влада Києва контролює дотримання карантину в освітніх закладах.

Школи, де виявляють хворих дітей або вчителів, відправляють на дистанційне навчання. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час брифінгу.

Він повідомив, що на сьогодні вже п’ять шкіл повністю закриті на карантин через розповсюдження інфекції серед вчителів. Наразі закрито по одній школі у таких районах столиці:

Голосіївському районі;

Дарницькому районі;

Оболонському районі;

Печерському районі;

Солом’янському районі.

Мер столиці додав, що у 122 школах учнів перевели на самоізоляцію та дистанційне навчання. Загалом на дистанційному навчанні перебувають 328 класів. Усього хворих на коронавірус школярів у столиці — 267. Серед вчителів на коронавірус заразилися 127 людей. Кличко назвав ситуацію з зараженнями у школах «контрольованою».

Також він зауважив, що у дошкільних закладах міста тимчасово закриті 15 груп. Один садок повністю закритий на карантин. Наповненість дітей у дитячих садках складає 50%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що за минулу добу коронавірус підтвердили у 275 жителів столиці, заокрема у 16 ​​дітей та вісьмох медиків. Всього підтверджено 19 тис. 758 випадків інфікування у Києві. Наразі в столиці 13 тис. 572 активних хворих.