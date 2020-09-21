Під Одесою тітушки Киви почубилися з активістами, які прийшли на з’їзд ОПЗЖ, фото — Думська

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В елітному селищі під Одесою уранці 21 вересня відбулися бійка та штовханина. Кілька десятків активістів-тітушок з організації нардепа від ОПЗЖ Іллі Ківи зайшли на територію бази відпочинку в елітному котеджному селищі Совіньйон.

Там сьогодні відбувається одеська партконференція цієї політичної сили. Тітушки повинні були охороняти захід, на який мали намір прорватися активісти кількох громадських організацій.

«Думська» повідомила, що сталася бійка, яку зупинила поліція. Тітушок затримали і вивезли з території заходу. ЗМІ повідомляють, що вони були озброєні травматичною і бойовою зброєю. Охоронців ОПЗЖ змусили вийти з пансіонату і посадили у підігнані автобуси.

Представники громадських організацій якийсь час стояли біля входу в будівлю, де починалася конференція, і намагалися не дати представникам «Опозиційної платформи — За життя» зайти всередину. Згодом вони також поїхали із Совіньйону. Біля бази відпочинку чергує велика кількість поліцейських і бійців Нацгвардії.

На одному з фото видно, що після затримання тітушок на території бази «Гранд Марін» на землі лежить зброя, яку вилучили поліцейські.