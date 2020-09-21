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Ракурс
Титушки Кивы подрались с активистами, пришедшими на конференцию ОПЗЖ в Одессе, фото — Думская

Титушки Кивы подрались с активистами, пришедшими на конференцию ОПЗЖ в Одессе (ФОТО, ВИДЕО)

21 сен 2020, 13:38
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В элитном поселке под Одессой с утра 21 сентября состоялся конфликт нескольких десятков активистов-титушок из организации нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы зашли на территорию базы отдыха в элитном коттеджном поселке Совиньон.

Там сегодня проходит одесская партконференция этой политической силы. Титушки должны были охранять мероприятие, на которое намеревались прорваться активисты нескольких общественых организаций.

Под Одессой титушки Киви подрались с активистами, пришедшими на съезд ОПЗЖ, фото — Думская

«Думская» сообщила, что произошла драка, которую остановила полиция. Титушок задержали и вывезли. СМИ сообщают, что они были вооружены травматическим и боевым оружием. Охранников ОПЗЖ заставили выйти из пансионата и посадили в подогнанные автобусы.

Представители общественных некоторое время стояли у входа в здание, где начиналась конференция, и пытались не дать представителям «Оппозиционные платформы — За жизнь» зайти внутрь. Впоследствии они также уехали из Совиньона. У базы отдыха дежурит большое число полицейских и бойцов Нацгвардии.

На одном из фото видно, что после задержания титушек на территории базы «Гранд Марин» на земле лежит оружие, изъятое полицейскими.

Под Одессой титушки Киви подрались с активистами, пришедшими на съезд ОПЗЖ, фото — Думская


Под Одессой титушки Киви подрались с активистами, пришедшими на съезд ОПЗЖ, фото — Pavlovskiy News

Под Одессой титушки Киви подрались с активистами, пришедшими на съезд ОПЗЖ, фото — Pavlovskiy News

Источник: Ракурс


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