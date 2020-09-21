Титушки Кивы подрались с активистами, пришедшими на конференцию ОПЗЖ в Одессе, фото — Думская

https://racurs.ua/n144103-titushki-kivi-podralis-s-aktivistami-prishedshimi-na-konferenciu-opzj-v-odesse-foto-video.html

Ракурс

В элитном поселке под Одессой с утра 21 сентября состоялся конфликт нескольких десятков активистов-титушок из организации нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы зашли на территорию базы отдыха в элитном коттеджном поселке Совиньон.

Там сегодня проходит одесская партконференция этой политической силы. Титушки должны были охранять мероприятие, на которое намеревались прорваться активисты нескольких общественых организаций.

«Думская» сообщила, что произошла драка, которую остановила полиция. Титушок задержали и вывезли. СМИ сообщают, что они были вооружены травматическим и боевым оружием. Охранников ОПЗЖ заставили выйти из пансионата и посадили в подогнанные автобусы.

Представители общественных некоторое время стояли у входа в здание, где начиналась конференция, и пытались не дать представителям «Оппозиционные платформы — За жизнь» зайти внутрь. Впоследствии они также уехали из Совиньона. У базы отдыха дежурит большое число полицейских и бойцов Нацгвардии.

На одном из фото видно, что после задержания титушек на территории базы «Гранд Марин» на земле лежит оружие, изъятое полицейскими.