Степанов вимагає покарати організаторів музичного фестивалю в Запоріжжі

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Порушення карантину у Запоріжжі планує розслідувати міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він емоційно обурився через проведення 19−20 вересня музичного фестивалю Khortytsia Freedom. Степанов передбачає, що цей захід спричинить спалах коронавірусу в регіоні. Про це він розповів під час онлайн-брифінгу 22 вересня.

За минулу добу в Запорізькій області вже підтвердили 100 випадків коронавірусу, заявив міністр.

Степанов повідомив, що на фестивалі зібралися кілька десятків тисяч осіб і назвав це «трешом». Він нагадав, що минулого тижня провів нараду із мерами найбільших міст країни, аби подолати розбіжності у баченні карантинних обмежень.

МОЗ і мери домовилися, що регіони не використовуватимуть карантин для політичних цілей і не будуть організовувати масові заходи.

Я буду звертатися до колег, які відповідають за заходи контролю, щодо прийняття відповідних дій, складання протоколів. Зараз ми будемо дивитися, що буде відбуватися в Запорізькій області. Зрозуміло, що у нас буде збільшення кількості хворих на COVID-19 після проведення таких масових заходів, — заявив Степанов.

Як свідчать фото учасників фестивалю, на нього зібралися кілька десятків тисяч осіб. Утім, були й передбачені маски та санітайзери.