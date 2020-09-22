Гугл присвятив новий дудл початку астрономічної осені

Гугл дудл. Фото: Google

https://racurs.ua/ua/n144141-gugl-prysvyatyv-novyy-dudl-pochatku-astronomichnoyi-oseni.html

Ракурс

Google, американська корпорація, на головній сторінці свого пошуковика розмістила новий дудл. На дудлі зобразили гігантську повітряну кулю яскравого помаранчевого кольору, на якій летить маленька білка.

Це зображення на стартовій сторінці пошуковика корпорація присвятила початку астрономічної осені в Україні. Сьогодні, 22 вересня, відбудеться осіннє рівнодення, коли тривалість світлої і темної пори стане однаковою.



Після осіннього рівнодення тривалість дня помітно зменшується, а ночі стають довшими. У 2020 році осіннє рівнодення відбудеться о 14.31 за київським часом.

Зазначимо, що осінь у цей час настає лише у Північній півкулі планети. Для Південної півкулі настає довгоочікуване потепління після зими — весняне рівнодення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Google присвятив дудл початку навчального року і Дню знань.