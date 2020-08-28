Дудл з Олександром Дюма. Скріншот: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n143075-gugl-prysvyatyv-novyy-dudl-pysmennyku-oleksandru-duma-i-yogo-vidomomu-romanu-foto.html

Ракурс

Google (Гугл) присвятив новий doodle (дудл) французькому письменнику Олександру Дюма (батько) і його роману «Граф Монте-Крісто».

Американська корпорація на головній сторінці свого пошуковика зобразила письменника, який працює над романом, а також показала на слайдах короткий сюжет книги.

«Граф Монте-Крісто» — відомий пригодницький роман про несправедливість і помсту, який вийшов в XIX столітті.

Перша частина роману побачила світ 28 серпня 1844 року у журналі Journal des Debats. Саме до цієї події і приурочений дудл. Остання частина роману була опублікована через два роки — 15 січня 1846 року.



Головний герой твору — Едмон Дантес. Його несправедливо звинуватили та ув’язнили в замку Іф на острові Монтекрісто.







Після втечі з в’язниці Дантес стає власником величезного скарбу, про який дізнався з розповіді іншого ув’язненого. Завдяки грошам Дантес повертається до минулого життя під виглядом графа Монте-Крісто і розшукує своїх кривдників, цілеспрямовано руйнуючи їм життя.





Після того, як він зруйнував життя всіх тих, кого він вважав злочинцями, він зрозумів, що його помста завдала непоправної шкоди багатьом невинним. Усвідомлення цього лягло важким тягарем на його совість. В кінці роману граф спливає на кораблі, залишивши острів Монте-Крісто.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Google присвятив новий дудл Дню Незалежності України. На головній сторінці пошуковика компанія зобразила вінок із соняшнику.