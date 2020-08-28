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Ракурс
Дудл з Олександром Дюма. Скріншот: Ракурс

Гугл присвятив новий дудл письменнику Олександру Дюма і його відомому роману (ФОТО)

28 сер 2020, 11:14
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Google (Гугл) присвятив новий doodle (дудл) французькому письменнику Олександру Дюма (батько) і його роману «Граф Монте-Крісто».

Американська корпорація на головній сторінці свого пошуковика зобразила письменника, який працює над романом, а також показала на слайдах короткий сюжет книги.

«Граф Монте-Крісто» — відомий пригодницький роман про несправедливість і помсту, який вийшов в XIX столітті.

Перша частина роману побачила світ 28 серпня 1844 року у журналі Journal des Debats. Саме до цієї події і приурочений дудл. Остання частина роману була опублікована через два роки — 15 січня 1846 року.

Головний герой твору — Едмон Дантес. Його несправедливо звинуватили та ув’язнили в замку Іф на острові Монтекрісто.


Дантеса несправедливо затримують. Скріншот: Ракурс
Його відправляють до в'язниці, де він провів 14 років. Скріншот: Ракурс
Там він познайомився з в'язнями та дізнався про скарб. Скріншот: Ракурс
Після втечі з в’язниці Дантес стає власником величезного скарбу, про який дізнався з розповіді іншого ув’язненого. Завдяки грошам Дантес повертається до минулого життя під виглядом графа Монте-Крісто і розшукує своїх кривдників, цілеспрямовано руйнуючи їм життя.
Дантес втік з в'язниці та став графом Монте-Крісто. Скріншот: Ракурс
Він знаходить своїх кривдників та мститься їм. Скріншот: Ракурс
Після того, як він зруйнував життя всіх тих, кого він вважав злочинцями, він зрозумів, що його помста завдала непоправної шкоди багатьом невинним. Усвідомлення цього лягло важким тягарем на його совість. В кінці роману граф спливає на кораблі, залишивши острів Монте-Крісто.

В кінці роману граф залишається нещасливим через те, що все життя присвятив помсті. Скріншот: РакурсНагадаємо, раніше ми повідомляли, що Google присвятив новий дудл Дню Незалежності України. На головній сторінці пошуковика компанія зобразила вінок із соняшнику.

Джерело: Ракурс


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