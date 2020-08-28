Дмитро Кулеба, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n143074-kuleba-poobicyav-pokaraty-nikaragua-za-nedrujni-diyi-schodo-ukrayiny.html

Ракурс

Нікарагуа, розташована в Центральній Америці країна, вчинила недружній крок щодо України. Ця держава, попри попередження України, призначила в тимчасово окупованому Криму «почесного консула».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про це сьогодні, 28 серпня, під час відеобрифінгу.

Міністр зазначив, що такі дії Нікарагуа Україна розглядає як порушення українського законодавства та міжнародного права.

Це відверто недружній крок щодо нашої держави, який потурає агресії Російської Федерації. — додав міністр. — Ми розглядаємо цей крок як спробу легітимізувати незаконну окупацію Кримсього півострова.

Кулеба пообіцяв, що Україна не залишить ці дії Нікарагуа без відповіді. За його словами, до уряду Нікарагуа вже надіслана нота з вимогою негайно скасувати це рішення.

В разі відсутності відповідної реакції з боку Нікарагуа Україна почне застосовувати санкційні механізми відповідно до свого законодавство, для того, щоб покарати Нікарагуа за цей крок, — зазначив Кулеба.

Але якщо і це не подіє, то я хочу запевнити вас, що ми готові вжити ще більш жорстких кроків для захисту територіальної цілісності і суверенітету України, — наголосив міністр.

Кулеба зазначив, що почесний консул — це не «класичний» консул, а окрема форма представництва, коли громадянин країни, в якій консульство відкривається, починає представляти інтереси тієї країни, яка відкриває таке почесне консульство.

Особливо кричущим є той факт, що на посаду почесного консула призначено одіозного персонажа Олега Білавенцева, — додав міністр.

Білавенцев — активний учасник окупації Криму Росією. Святошинський райсуд Києва у 2019 році засудив його до 13 років позбавлення волі.

Призначення його на посаду почесного консула є особливо кричущим та нахабним кроком, — наголосив Кулеба.



Варто додати, що Нікарагуа часто підтримує Росії проти України на міжнародній арені. Зокрема це проявляється під час проросійських голосувань цієї країни в ООН.

Нагадаємо, Кулеба нещодавно заявив, що Україна «поставила на паузу» усі контакти з Білоруссю.