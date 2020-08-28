Зеленський у Кропивницькому отримав чорний пояс карате і підозру про використання адмінресурсу, скріншот відео

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Ракурс

Візит президента України Володимира Зеленського до Кропивницького супроводжувався кількома скандалами. Зокрема, президенту знову дорікали використанням партійної символіки «Слуги народу» під час публічних виступів, а також непроведенням відкритого конкурсу на посаду голови ОДА.

Зеленський представив нового голову Кіровоградської ОДА — Андрія Назаренка, а також відбулося офіційне представлення кандидатів у депутати міських та обласних рад та на посади міських голів Кропивницького й Світловодська від СН.

Журналіст Володимир Кондрашов написав, що замість презентації стратегії розвитку Кіровоградщини президент «дивним чином потрапив на передвиборчий мітинг», оскільки стояв поруч зі сценою, орендованою під партійні кольори.

Під час прес-підходу журналіст Наталя Кривошей запитала у президента про використання адмінресурсу під час передвиборчого турне.

У якомусь місці ми презентували готову дорогу, якої не було з 1885 року і було дуже схоже питання. На ній грабували країну з 1990-х років. Ми стояли на дорозі і було схоже питання. Біля нас стояв депутат з «Слуги народу», який був з журнальчиком «Зе команда». І питання було: Чи не здається вам, що ви займаєтесь передвиборчою компанією. В принципі більше про дорогу мене нічого не запитали. Вас цікавить, що дуже багато зеленого кольору сьогодні у вашому місті? Чи ви про те в якому місті ви плануєте жити? — відповів Зеленський.

Зеленський у Кропивницькому також отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс. Він відвідав обласну спеціалізовану дитячо-юнацьку школу олімпійського резерву, яку реконструюють у межах програми «Велике будівництво».

Главу держави зустріла юна спортсменка Аріанна Мурженко, яка потрапила до Книги рекордів України як наймолодша українка, яка стала чемпіонкою світу з традиційного карате у програмі ката. Вона виборола цю нагороду у віці 9 років і 3 місяці.

Зеленський побував на тренуванні, після якого вихованці школи подарували президенту диплом почесного першого дану ступеня майстра та іменний чорний пояс з вишитим прізвищем глави держави японською мовою та назвою виду спорту — традиційне карате.

У Кропивницький Зеленський, як у Хмельницькому на початку травня та цього тижня у Дніпрі, зайшов у кафе. При цьому охорона обступила заклад «живою» стіною. За стіною охорони стояли люди.

Коли Зеленський вийшов з кафе, він помахав рукою і сказав «Доброго дня» і пішов далі.

Нагадаємо, президент цього тижня здійснює робочу поїздку кількома областями України. Він побував на Дніпропетровщині і Кіровоградщині, а сьогодні відвідує Черкаську область.

«Ракурс» повідомляв", що у Дніпрі охорона президента нібито побила двох активісток Руху опору капітуляції, які намагалися поспілкуватися з головою держави, в однієї з дівчат зламане ребро.