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Ракурс
Зеленський у Кропивницькому отримав чорний пояс карате і підозру про використання адмінресурсу, скріншот відео

Зеленський у Кропивницькому отримав чорний пояс карате і підозру про використання адмінресурсу (ВІДЕО, ФОТО)

28 сер 2020, 10:50
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Візит президента України Володимира Зеленського до Кропивницького супроводжувався кількома скандалами. Зокрема, президенту знову дорікали використанням партійної символіки «Слуги народу» під час публічних виступів, а також непроведенням відкритого конкурсу на посаду голови ОДА.

Зеленський представив нового голову Кіровоградської ОДА — Андрія Назаренка, а також відбулося офіційне представлення кандидатів у депутати міських та обласних рад та на посади міських голів Кропивницького й Світловодська від СН.

Журналіст Володимир Кондрашов написав, що замість презентації стратегії розвитку Кіровоградщини президент «дивним чином потрапив на передвиборчий мітинг», оскільки стояв поруч зі сценою, орендованою під партійні кольори.

Зеленський у Кропивницькому, фото — Гречка

Під час прес-підходу журналіст Наталя Кривошей запитала у президента про використання адмінресурсу під час передвиборчого турне.

У якомусь місці ми презентували готову дорогу, якої не було з 1885 року і було дуже схоже питання. На ній грабували країну з 1990-х років. Ми стояли на дорозі і було схоже питання. Біля нас стояв депутат з «Слуги народу», який був з журнальчиком «Зе команда». І питання було: Чи не здається вам, що ви займаєтесь передвиборчою компанією. В принципі більше про дорогу мене нічого не запитали. Вас цікавить, що дуже багато зеленого кольору сьогодні у вашому місті? Чи ви про те в якому місті ви плануєте жити? — відповів Зеленський.

Зеленський у Кропивницькому також отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс. Він відвідав обласну спеціалізовану дитячо-юнацьку школу олімпійського резерву, яку реконструюють у межах програми «Велике будівництво».

Главу держави зустріла юна спортсменка Аріанна Мурженко, яка потрапила до Книги рекордів України як наймолодша українка, яка стала чемпіонкою світу з традиційного карате у програмі ката. Вона виборола цю нагороду у віці 9 років і 3 місяці.

Зеленський побував на тренуванні, після якого вихованці школи подарували президенту диплом почесного першого дану ступеня майстра та іменний чорний пояс з вишитим прізвищем глави держави японською мовою та назвою виду спорту — традиційне карате.

Зеленський у Кропивницькому, фото — ОП

У Кропивницький Зеленський, як у Хмельницькому на початку травня та цього тижня у Дніпрі, зайшов у кафе. При цьому охорона обступила заклад «живою» стіною. За стіною охорони стояли люди.

Зеленський у Кропивницькому, фото — Суспільне

Коли Зеленський вийшов з кафе, він помахав рукою і сказав «Доброго дня» і пішов далі.

Зеленський у Кропивницькому, фото — Суспільне


Нагадаємо, президент цього тижня здійснює робочу поїздку кількома областями України. Він побував на Дніпропетровщині і Кіровоградщині, а сьогодні відвідує Черкаську область.

«Ракурс» повідомляв", що у Дніпрі охорона президента нібито побила двох активісток Руху опору капітуляції, які намагалися поспілкуватися з головою держави, в однієї з дівчат зламане ребро.

Джерело: Ракурс


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