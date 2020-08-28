Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Зеленский в Кропивницком получил черный пояс каратэ и подозрение об использовании админресурса, скриншот видео

Зеленский в Кропивницком получил черный пояс каратэ и подозрение об использовании админресурса (ВИДЕО, ФОТО)

28 авг 2020, 10:50
999

Владимир Зеленский, президент Украины, посетил Кропивницкий. Его визит сопровождался несколькими скандалами. В частности, президента снова упрекали использованием партийной символики «Слуги народа» во время публичных выступлений, а также непроведением открытого конкурса на должность главы ОГА.

Зеленский представил нового председателя Кировоградской ОГА — Андрея Назаренко, а также состоялось официальное представление кандидатов в депутаты городских и областных советов и на должности мэров Кропивницкого и Светловодска от СН.

Журналист Владимир Кондрашов написал, что вместо презентации стратегии развития Кировоградщины президент «странным образом попал на предвыборный митинг», поскольку стоял рядом со сценой, арендованной под партийные цвета.

Зеленский в Кропивницком, фото — Гречка

Во время пресс-подхода журналист Наталья Кривошей спросила у президента об использовании админресурса во время предвыборного турне.

Мы представили сегодня готовую дорогу, которой не было с 1985 года, и был очень похожий вопрос. На ней грабили страну с 1990-х годов. Мы стояли на дороге и был похожий вопрос. У нас стоял депутат из «Слуги народа», который был с журналом «ЗеКоманда». И вопрос был: «Не кажется ли вам, что вы занимаетесь предвыборной кампанией?». В принципе больше о дороге меня ничего не спросили. Вас интересует, что очень много зеленого цвета сегодня в вашем городе? Или вы о том, в каком городе вы планируете жить? — ответил вопросом на вопрос Зеленский.

Зеленский в Кропивницком также получил диплом мастера каратэ первого дана и именной черный пояс. Он посетил областную специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва.

Главу государства встретила юная спортсменка Арианна Мурженко, которая попала в Книгу рекордов Украины как самая молодая украинка, ставшая чемпионкой мира по традиционному каратэ. Она завоевала эту награду в возрасте 9 лет и 3 месяца.

Зеленский побывал на тренировке, после которой воспитанники школы подарили президенту диплом почетного первого дана степени мастера и именной черный пояс с вышитой фамилией главы государства на японском языке и названием вида спорта — традиционное каратэ.

Зеленский в Кропивницком, фото — ОП

В Кропивницком Зеленский, как в Хмельницком в начале мая и на этой неделе в Днепре, зашел в кафе. При этом охрана обступила заведение «живой» стеной. За стеной охраны стояли люди.

Зеленский в Кропивницком, фото — Суспільне

Когда Зеленский вышел из кафе, он помахал рукой, поздоровался и пошел дальше.

Зеленский в Кропивницком, фото — Суспільне


Напомним, президент на этой неделе был с рабочей поездкой в нескольких областях Украины. Он побывал в Днепропетровской и Кировоградской области, а сегодня посещает Черкасскую область.

«Ракурс» сообщал, что в Днепре охрана президента якобы избила двух активисток, пытавшихся пообщаться с главой государства. Одной из девушек сломали ребро.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров