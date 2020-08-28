Зеленский в Кропивницком получил черный пояс каратэ и подозрение об использовании админресурса, скриншот видео

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, посетил Кропивницкий. Его визит сопровождался несколькими скандалами. В частности, президента снова упрекали использованием партийной символики «Слуги народа» во время публичных выступлений, а также непроведением открытого конкурса на должность главы ОГА.

Зеленский представил нового председателя Кировоградской ОГА — Андрея Назаренко, а также состоялось официальное представление кандидатов в депутаты городских и областных советов и на должности мэров Кропивницкого и Светловодска от СН.

Журналист Владимир Кондрашов написал, что вместо презентации стратегии развития Кировоградщины президент «странным образом попал на предвыборный митинг», поскольку стоял рядом со сценой, арендованной под партийные цвета.

Во время пресс-подхода журналист Наталья Кривошей спросила у президента об использовании админресурса во время предвыборного турне.

Мы представили сегодня готовую дорогу, которой не было с 1985 года, и был очень похожий вопрос. На ней грабили страну с 1990-х годов. Мы стояли на дороге и был похожий вопрос. У нас стоял депутат из «Слуги народа», который был с журналом «ЗеКоманда». И вопрос был: «Не кажется ли вам, что вы занимаетесь предвыборной кампанией?». В принципе больше о дороге меня ничего не спросили. Вас интересует, что очень много зеленого цвета сегодня в вашем городе? Или вы о том, в каком городе вы планируете жить? — ответил вопросом на вопрос Зеленский.

Зеленский в Кропивницком также получил диплом мастера каратэ первого дана и именной черный пояс. Он посетил областную специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва.

Главу государства встретила юная спортсменка Арианна Мурженко, которая попала в Книгу рекордов Украины как самая молодая украинка, ставшая чемпионкой мира по традиционному каратэ. Она завоевала эту награду в возрасте 9 лет и 3 месяца.

Зеленский побывал на тренировке, после которой воспитанники школы подарили президенту диплом почетного первого дана степени мастера и именной черный пояс с вышитой фамилией главы государства на японском языке и названием вида спорта — традиционное каратэ.

В Кропивницком Зеленский, как в Хмельницком в начале мая и на этой неделе в Днепре, зашел в кафе. При этом охрана обступила заведение «живой» стеной. За стеной охраны стояли люди.

Когда Зеленский вышел из кафе, он помахал рукой, поздоровался и пошел дальше.

Напомним, президент на этой неделе был с рабочей поездкой в нескольких областях Украины. Он побывал в Днепропетровской и Кировоградской области, а сегодня посещает Черкасскую область.

«Ракурс» сообщал, что в Днепре охрана президента якобы избила двух активисток, пытавшихся пообщаться с главой государства. Одной из девушек сломали ребро.