Режим тишины на Донбассе обернулся потерями для оккупантов

Режим тишины на Донбассе обернулся потерями для оккупантовhttps://racurs.ua/n143072-rejim-tishiny-na-donbasse-obernulsya-poteryami-dlya-okkupantov.htmlРакурс
Война на Донбассе перешла в режим тишины больше месяца назад. По данным украинской разведки Объединенных сил, подразделения оккупантов продолжают нести потери личного состава.
С начала прекращения огня вражеские войска потеряли 21 человека погибшими и 29 ранеными и травмированными. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил (ООС).
Сообщается, что все потери оккупантов небоевые. Основные причины гибели вражеских наемников такие:
- подрывы на собственных взрывчатых устройствах;
- самоубийства;
- передозировки наркотиками и алкоголем;
- ДТП.
Сейчас оккупанты пытаются привлечь к службе местных мирных жителей Донбасса. Пророссийские боевики решили провести осенний призыв граждан на срочную службу и набрать 10 тыс. новобранцев.
Напомним, ранее мы сообщали, что перемирие на Донбассе официально вступило в силу ночью 27 июля. На 20-й минуте перемирия боевики открыли огонь по украинским позициям.
Пророссийские наемники неоднократно прибегали к провокациям и вели неприцельные обстрелы по позициям украинских военных. Огонь в ответ наши бойцы не открывали.