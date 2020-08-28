Режим тишины на Донбассе обернулся потерями для оккупантов

Война на Донбассе. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n143072-rejim-tishiny-na-donbasse-obernulsya-poteryami-dlya-okkupantov.html

Ракурс

Война на Донбассе перешла в режим тишины больше месяца назад. По данным украинской разведки Объединенных сил, подразделения оккупантов продолжают нести потери личного состава.

С начала прекращения огня вражеские войска потеряли 21 человека погибшими и 29 ранеными и травмированными. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил (ООС).

Сообщается, что все потери оккупантов небоевые. Основные причины гибели вражеских наемников такие:

подрывы на собственных взрывчатых устройствах;

самоубийства;

передозировки наркотиками и алкоголем;

ДТП.

Сейчас оккупанты пытаются привлечь к службе местных мирных жителей Донбасса. Пророссийские боевики решили провести осенний призыв граждан на срочную службу и набрать 10 тыс. новобранцев.

Напомним, ранее мы сообщали, что перемирие на Донбассе официально вступило в силу ночью 27 июля. На 20-й минуте перемирия боевики открыли огонь по украинским позициям.

Пророссийские наемники неоднократно прибегали к провокациям и вели неприцельные обстрелы по позициям украинских военных. Огонь в ответ наши бойцы не открывали.