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Ракурс
Война на Донбассе. Фото: Корреспондент

Режим тишины на Донбассе обернулся потерями для оккупантов

28 авг 2020, 10:26
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Война на Донбассе перешла в режим тишины больше месяца назад. По данным украинской разведки Объединенных сил, подразделения оккупантов продолжают нести потери личного состава.

С начала прекращения огня вражеские войска потеряли 21 человека погибшими и 29 ранеными и травмированными. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил (ООС).

Сообщается, что все потери оккупантов небоевые. Основные причины гибели вражеских наемников такие:

  • подрывы на собственных взрывчатых устройствах;
  • самоубийства;
  • передозировки наркотиками и алкоголем;
  • ДТП.

Сейчас оккупанты пытаются привлечь к службе местных мирных жителей Донбасса. Пророссийские боевики решили провести осенний призыв граждан на срочную службу и набрать 10 тыс. новобранцев.


Напомним, ранее мы сообщали, что перемирие на Донбассе официально вступило в силу ночью 27 июля. На 20-й минуте перемирия боевики открыли огонь по украинским позициям.

Пророссийские наемники неоднократно прибегали к провокациям и вели неприцельные обстрелы по позициям украинских военных. Огонь в ответ наши бойцы не открывали.

Источник: Ракурс


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