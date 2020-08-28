Режим тиші на Донбасі обернувся втратами для окупантів

Війна на Донбасі. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/ua/n143072-rejym-tyshi-na-donbasi-obernuvsya-vtratamy-dlya-okupantiv.html

Ракурс

Війна на Донбасі перейшла у режим тиші понад місяць тому. За даними української розвідки Об'єднаних сил, підрозділи окупантів продовжують нести втрати особового складу.

З початку припинення вогню ворожі війська втратили 21 особу померлими та 29 пораненими та травмованими. Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що всі втрати окупантів небойові. Основні причини загибелі ворожих найманців такі:

підриви на власних вибухових пристроях;

самогубства;

передозування наркотиками та алкоголем;

ДТП.

Наразі окупанти намагаються долучити до служби місцевих мирних жителів Донбасу. Проросійські бойовики вирішили провести осінній призов громадян на строкову службу і набрати 10 тис. новобранців.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перемир’я на Донбасі офіційно набрало чинності вночі 27 липня. На 20-тій хвилині перемир’я бойовики відкрили вогонь по українських позиціях.

Проросійські найманці неодноразово вдавалися до провокацій та вели неприцільні обстріли по позиціях українських військових. Вогонь у відповідь наші бійці не відкривали.