Дмитрий Кулеба, фото «Украинская правда»

https://racurs.ua/n143074-kuleba-poobeschal-nakazat-nikaragua-za-nedrujestvennye-deystviya-otnositelno-ukrainy-detali.html

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Никарагуа, расположенная в Центральной Америке страна, совершила недружественный шаг по отношению к Украине. Это государство, несмотря на предупреждения Украины, назначило во временно оккупированном Крыму «почетного консула».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об этом сегодня, 28 августа, во время видеобрифинга.

Министр отметил, что такие действия Никарагуа Украина рассматривает как нарушение украинского законодательства и международного права.

Это откровенно недружественный шаг относительно нашего государства, потакающий агрессии Российской Федерации, — добавил министр. — Мы рассматриваем этот шаг как попытку легитимизировать незаконную оккупацию Крымского полуострова.

Кулеба пообещал, что Украина не оставит эти действия Никарагуа без ответа. По его словам, в правительство Никарагуа уже направлена ​​нота с требованием немедленно отменить это решение.

В случае отсутствия соответствующей реакции со стороны Никарагуа, Украина начнет применять санкционные механизмы в соответствии законодательству для того, чтобы наказать Никарагуа за этот шаг, — отметил Кулеба.

Но если и это не подействует, то я хочу заверить вас, что мы готовы принять еще более жесткие шаги для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины, — подчеркнул министр.

Кулеба отметил, что почетный консул — это не «классический» консул, а особая форма представительства, когда гражданин страны, в которой консульство открывается, начинает представлять интересы той страны, которая открывает такое почетное консульство.

Особенно вопиющим является тот факт, что на должность почетного консула назначен одиозный персонаж Олег Билавенцев, — добавил министр.

Билавенцев — активный участник оккупации Крыма Россией. Святошинский райсуд Киева в 2019 году приговорил его к 13 годам лишения свободы.

Назначение его на должность почетного консула является особенно вопиющим и наглым шагом, — подчеркнул Кулеба.



Стоит добавить, что Никарагуа часто поддерживает Россию против Украины на международной арене. В частности, это проявляется во время пророссийских голосований этой страны в ООН.

Напомним, Кулеба недавно заявил, что Украина «поставила на паузу» все контакты с Беларусью.