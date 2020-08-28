Дудл с Александром Дюма. Скриншот: Ракурс

https://racurs.ua/n143075-gugl-posvyatil-novyy-dudl-pisatelu-aleksandru-duma-i-ego-izvestnomu-romanu-foto.html

Ракурс

Google (Гугл) посвятил новый doodle (дудл) французскому писателю Александру Дюма (отец) и его роману «Граф Монте-Кристо».

Американская корпорация на главной странице своего поисковика изобразила писателя, работающего над романом, а также показала на слайдах краткий сюжет книги.

«Граф Монте-Кристо» — известный приключенческий роман о несправедливости и мести, который вышел в XIX веке.



Первая часть романа увидела свет 28 августа 1844 года в журнале Journal des Debats. Именно к этому событию и приурочен дудл. Последняя часть романа была опубликована спустя два года — 15 января 1846 года.

Главный герой произведения — Эдмон Дантес. Его несправедливо обвинили и заключили в тюрьму в замке Иф на острове Монтекристо.









После побега из тюрьмы Дантес становится владельцем огромного сокровища, о котором узнал из рассказа другого заключенного. Благодаря деньгам Дантес возвращается в былую жизнь под видом графа Монте-Кристо и разыскивает своих обидчиков, целенаправленно разрушая им жизнь.







После того, как он разрушил жизни всех тех, кого он считал преступниками, он понял, что его месть нанесла непоправимый вред многим невиновным. Осознание этого легло тяжким бременем на его совесть. В конце романа граф уплывает на корабле, оставив остров Монте-Кристо.



Напомним, ранее мы сообщали, что Google посвятил новый дудл Дню Независимости Украины. На главной странице поисковика компания изобразила венок из подсолнечника.