Гугл посвятил новый дудл началу астрономической осени

Гугл дудл. Фото: Google

https://racurs.ua/n144141-gugl-posvyatil-novyy-dudl-nachalu-astronomicheskoy-oseni.html

Ракурс

Google, американская корпорация, на главной странице своего поисковика разместила новый дудл. На дудле изображен гигантский воздушный шар яркого оранжевого цвета, на котором летит маленькая белка.



Это изображения на стартовой странице поисковика корпорация посвятила началу астрономической осени в Украине. Сегодня, 22 сентября, состоится осеннее равноденствие, когда продолжительность светлой и темной поры станет одинаковой.

После осеннего равноденствия продолжительность дня заметно уменьшается, а ночи становятся длиннее. В 2020 году осеннее равноденствие состоится в 14.31 по киевскому времени.

Отметим, что осень в это время наступает только в Северном полушарии планеты. Для Южного полушария наступает долгожданное потепление после зимы — весеннее равноденствие.

Напомним, ранее мы сообщали, что Google посвятил дудл началу учебного года и Дню знаний.