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Ракурс
Курс доллара вырос до максимума с начала года, в Кабмине ждут миссию МВФ

Курс доллара вырос до максимума с начала года, в Кабмине ждут миссию МВФ (ИНФОГРАФИКА)

22 сен 2020, 09:35
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Курс гривны Нацбанк снизил на 3 копейки и установил его на 22 сентября на уровне 28,20 грн за доллар. Курс превысил уровень конца марта, когда доллар обвалился в условиях коронавирусного карантина.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ. Официальные курсы гривны по отношению к другим валютам на 22 сентября установлены на таком уровне:

  • доллар — 28,20 грн;
  • евро — 33,19 грн.

Курс доллара вырос до максимума с начала года, в Кабмине ждут миссию МВФ, фото — НБУ

Официальный курс поднялся до максимума с начала 2020 года. В этом году самый высокий курс американской валюты составил 28,18 грн (30 марта). Тогда доллар резко вырос в условиях коронавирусного карантина. Перед этим максимум курса был 13 января 2019 года (28,27 грн).

Курс доллара вырос до максимума с начала года, в Кабмине ждут миссию МВФ, фото — НБУ

Согласно прогнозу аналитиков Альпари, в течение ближайшей недели ожидается рост курса гривны к доллару — он преодолеет уровень в 28,50 грн.

Между тем в Кабмине нормально общаются с МВФ — «еженедельно есть созвон с МВФ» — и планируют приезд миссии, вероятно, уже в октябре. В этом заверил глава Минфина Сергей Марченко в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV.

Курс доллара вырос до максимума с начала года, в Кабмине ждут миссию МВФ, фото — НБУ


По его словам, сообщение о приостановлении сотрудничества или о том, что «кто-то не приезжает» — это «слухи». У миссии есть «несколько вопросов к Украине, в том числе о новом бюджете». Марченко ожидает приезд миссии к зиме.

Напомним, что 11 июня МВФ обнародовал текст меморандума с украинским правительством, а 12 июня Украина получила первый транш на 2,1 млрд долл. по новой 18-месячной программе stand-by, которая предусматривает в общем 5 млрд. Позже в МВФ отказались комментировать прогресс Украины по поводу выполнения условий этой программы.

Источник: Ракурс


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