Курс долара зріс до максимуму з початку року, у Кабміні чекають місію МВФ

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Курс гривні Нацбанк знизив на 3 копійки і встановив його на 22 вересня на рівні 28,20 грн за долар. Курс перевищив рівень кінця березня, коли долар обвалився в умовах коронавірусного карантину.

Про це свідчать дані на сайті НБУ. Офіційні курси гривні по відношенню до інших валют на 22 вересня встановлені на такому рівні:

долар — 28,20 грн;

євро — 33,19 грн.

Офіційний курс піднявся до максимуму з початку 2020 року. У цьому році найвищий курс американської валюти становив 28,18 грн (30 березня). Тоді долар різко зріс в умовах коронавірусного карантину. Перед цим максимум курсу був 13 січня 2019 року (28,27 грн).

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, впродовж найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні — він подолає рівень в 28,50 грн.

Тим часом у Кабміні нормально спілкуються з МВФ — «щотижня є дзвінок з МВФ» — і планують приїзд місії, ймовірно, вже в жовтні. Про це запевнив глава Мінфіну Сергій Марченко в ефірі програми «Свобода слова» на каналі ICTV.

За його словами, повідомлення про призупинення співпраці або про те, що «хтось не приїжджає" — це «чутки», у місії є «кілька питань до України, в тому числі до нового бюджету». Марченко очікує приїзд місії до зими.

Нагадаємо, що 11 червня МВФ оприлюднив текст меморандуму з українським урядом, а 12 червня Україна отримала перший транш на 2,1 млрд дол. за новою 18-місячною програмою stand-by, яка передбачає в загальному 5 млрд. Пізніше в МВФ відмовилися коментувати прогрес України щодо виконання умов цієї програми.