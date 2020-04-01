Ошибка следствия: американец отсидел три года за убийство жены и стал миллионером, фото — Daily Mail

https://racurs.ua/n136120-amerikanec-otsidel-tri-goda-za-ubiystvo-jeny-i-stal-millionerom-foto.html

Ракурс

Ошибка следствия позволила американцу Расселу Фариа стать миллионером. Он ошибочно отсидел в тюрьме три года за убийство жены и получил соответствующую компенсацию от государства.

Жителя американского штата Миссури в 2011 году арестовали по обвинению в убийстве больной раком жены Бетси. Женщину нашли дома с 55 ножевыми ранениями, сообщает Daily Mail.

В 2013 году дело пересмотрели и Фариа выпустили из тюрьмы. Он подал иск против отделения шерифа округа Линкольн и обвинил власть в беспричинном аресте при отсутствии весомых доказательств. На днях суд удовлетворил иск Фариа. Мужчина получил компенсацию в размере 2 млн долл.

Фариа во время пересмотра дела предположил, что настоящим убийцей жены была ее знакомая Памела Хапп. С 2016 года эта женщина отбывает пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение за убийство 33-летнего инвалида Луиса Гампенбергера.

Хапп была последней, кто видел Бетси живой, она была бенефициаром страхования ее жизни на 150 тыс. долл. за несколько дней до убийства.

В августе 2016 года Хапп инсценировала похищение человека, чтобы отвлечь от себя внимание во время повторного расследования убийства Бетси. Хапп тогда позвонила в службу спасения и сообщила, что инвалид Гампенбергер якобы похитил ее, угрожая оружием. Во время разговора с диспетчером она застрелила инвалида.