Помилка слідства: американець відсидів три роки за вбивство дружини і став мільйонером, фото — Daily Mail

https://racurs.ua/ua/n136120-amerykanec-vidsydiv-try-roky-za-vbyvstvo-drujyny-i-stav-milyonerom-foto.html

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Помилка слідства дозволила американцю Расселу Фаріа стати мільйонером. Він помилково відсидів у тюрмі три роки за вбивство дружини і отримав відповідну компенсацію від держави.

Жителя американського штату Міссурі у 2011 році арештували за звинуваченням у вбивстві хворої на рак дружини Бетсі. Жінку знайшли вдома з 55 ножовими пораненнями, повідомляє Daily Mail.

У 2013 році справу переглянули і Фаріа випустили з в’язниці. Він подав позов проти відділення шерифа округу Лінкольн і звинуватив владу в безпричинному арешті за відсутності вагомих доказів.

Цими днями суд задовольнив позов Фаріа. Чоловік отримав компенсацію у розмірі 2 млн дол.

Фаріа під час перегяду справи припустив, що справжнім вбивцею дружини була її знайома Памела Хапп. З 2016 оку ця жінка відбуває довічне ув’язнення без права на умовно-дострокове звільнення за вбивство 33-річного інваліда Луїса Гампенбергера.

Хапп була останньою, хто бачив Бетсі живою, вона була бенефіціаром страхування її життя на 150 тис. дол. за кілька днів до вбивства.

У серпні 2016 року Хапп інсценувала викрадення людини, щоб відвернути від себе увагу під час повторного розслідування вбивства Бетсі. Хапп тоді подзвонила в службу порятунку і повідомила, що інвалід Гампенбергер нібито викрав її, погрожуючи їй зброєю. Під час розмови з диспетчером вона застрелила інваліда.